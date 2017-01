Concejal afirma que el gobierno quiere imponer estado comunal

Publicado el: 11 enero, 2017 Hora:12:21 PM

El concejal Jesús Salcedo (PV) llama a luchar para evitar que se imponga el comunismo en Venezuela.

El concejal del municipio San Cristóbal por Proyecto Venezuela, Jesús Salcedo, aseguró este miércoles que tras 28 años de haberse iniciado el proceso de descentralización en Venezuela, hoy se encuentra amenazada por parte del Gobierno nacional, en su intento por instaurar un estado comunal a semejanza del modelo ruso-cubano.

-El Gobierno nacional sigue arremetiendo contra las alcaldías y gobernaciones, sin importar el color de turno; cada día les están quitando más poderes como lo sucedido con la Alcaldía Mayor de Caracas y otras alcaldías donde a través de decisiones amañadas de los tribunales, imponen autoridades a dedo, violentando las decisiones del pueblo venezolano. El Gobierno nacional insiste en imponer de nuevo el centralismo, contra lo cual debemos luchar por respeto al ciudadano-, destacó.

Salcedo recordó que a mediados de los 80, una Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) liderada por Ramón J. Velásquez planteó un conjunto de propuestas ante el extinto Congreso de la República, como la elección de alcaldes y gobernadores por votación popular, directa y secreta; que condujeron a la aprobación de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, en agosto de 1988, siendo uno de los principales promotores el entonces congresista Henrique Salas Romer, quien tras las elecciones del 3 de diciembre de 1989, se convertiría en el primer gobernador de Carabobo y uno de los principales defensores de ese principio de “compartir el poder para que la gente se haga más dueña de su propio destino”.

-Desde Proyecto Venezuela hemos pregonado la descentralización, la despartidización y la desmarginalización y hoy vemos con preocupación que ninguna de estas tres se cumple. Vemos un pueblo más marginado que nunca, haciendo colas para poder obtener cualquier alimento o beneficio de la salud pública; el país cada día todo está más partidizado, que el que está con el gobierno es el único que obtiene prebendas a través de los Clap o cualquier beneficio del Gobierno nacional; mientras que la descentralización se ve amenazada por un Gobierno que todos los días le quita los recursos a los municipios y a las gobernaciones, con las consecuentes amenazas a estas funciones públicas-, puntualizó.

El dirigente de Proyecto Venezuela destacó que se ha llegado el punto que hasta para arreglar una acera, el ciudadano debe ir a solicitar recursos a Caracas, para movilizar sus cosechas los productores requieren una guía igualmente centralizada, y así muchos otros ejemplos, los cuales han significado un enorme retroceso, traducido en grandes sumas que deben invertir los venezolanos para movilizarse y conseguir que sus necesidades sean escuchadas por el poder central.

-No me explico cómo un gobierno que se hace llamar el poder devuelto al pueblo, quiere volver a las comunas, sabiendo muy bien que esto lo que va a llevar es a la incomunicación de los pueblos con el desarrollo (…) Mientras sigamos vivos como fuerzas democráticas constitucionales seguiremos luchando para que no se instaure el poder comunal, que viene de comunismo, copiando el régimen cubano, o el mismo régimen ruso-, aseveró.

Finalmente, el edil del municipio San Cristóbal insistió en que “la centralización nos está llevando a un gran atraso y sobre este proceso nos debemos enfocar en el año 2017 para evitar que el Gobierno nacional quiera seguir imponiendo un régimen comunal en Venezuela”.