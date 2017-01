Mud espera que el Vaticano “venga con su propia agenda y no de la Samper o Maduro”

Publicado el: 11 enero, 2017 Hora:11:21 AM

El secretario ejecutivo de Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, dijo que espera que monseñor Claudio Maria Celli, representante del Papa en el llamado diálogo nacional, llegue a Venezuela con la agenda del Vaticano y no la de Ernesto Samper o Nicolás Maduro.

En la edición de este martes del programa radial La Fuerza es la Unión, Torrealba se refirió a la “expectativa que ha estado alimentando el gobierno” en relación con el diálogo “que ellos mismos torpedearon, que ellos mismos sabotearon, que ellos mismos hicieron colapsar”.

Ratificó que la coalición no tendrá contacto directo con el gobierno, pese al encuentro previsto para el 13 de enero, mientras Maduro no cumpla con los compromisos referidos a la libertad de los presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y el acuerdo en torno a un calendario electoral, exigencias ratificadas en una carta enviada a representantes del gobierno por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, que debieron ser resueltas antes del encuentro del 6 de diciembre.

Resaltó las gestiones ante el Vaticano hechas Jorge Rodríguez y la Canciller, Delcy Rodríguez, representantes del gobierno en las negociaciones. “Trataron de entrevistarse con el Papa, no lo lograron. Trataron de reunirse con monseñor Parolin, no lo lograron. Trataron de entrevistarse con monseñor Gallagher, jefe de la diplomacia vaticana, no lo lograron. Y al final los atendió, por cierto con cara de pocos amigos, monseñor Celli, representante del Papa para el conflicto venezolano”.

“Si por alguna razón, de estas relaciones entre Estados, aquí llegara el próximo viernes 13 un representante del Vaticano, monseñor Celli o cualquier otro, nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos, porque creemos en la buena voluntad de la Santa Sede. Desearíamos, sí, que viniera con su propia agenda. No con la agenda de Samper, no con la agenda de Maduro, sino con su propia agenda, con la del Vaticano, que está claramente marcada en la carta de monseñor Parolin”, precisó Torrealba.

Manifestó que la oposición dará la bienvenida al representante del diálogo que llegue al país a verificar in situ el no cumplimiento de los acuerdos.

En lo personal señaló que “tarde o temprano la dirigencia política tendrá que sentarse a dialogar para resolver”, pero agregó que el diálogo no puede ser “concebido como una burla, como una estratagema, como una manera de hacerle perder el tiempo al país y a la gente”.

Signo de avance

Torrealba calificó como “lamentable” lo ocurrido este martes en el hospital José María Vargas, cuando grupos violentos afectos al gobierno sabotearon la sesión que la Asamblea Nacional tenía prevista realizar en el auditorio de la Escuela de Medicina José María Vargas, de la UCV, que está justo al lado de ese centro asistencial.

Rechazó la actuación de dichos grupos, pero al mismo tiempo celebró que los diputados opositores pudieron estar en contacto con la gente en la calle, aunque haya sido en otro centro asistencial, como lo es la Maternidad Concepción Palacios.

“Hoy es la soberanísima Asamblea Nacional, al servicio del pueblo, haciendo presencia allí, en esos espacios. Signo de avance, signo de que los tiempos cambian”, acotó.

Manifestó que el Parlamento está dejando claro que se puede llevar adelante el combate político y “al mismo tiempo tener siempre presente el tema y la lucha social”.

Torrealba conversó con médicos de la escuela Vargas, entre ellas Virginia de Frías, quien relató cómo un grupo de entre 25 y 30 personas entraron a las instalaciones en horas de la mañana y robaron celular a los estudiantes, además de golpear a un joven con un casco.

Refirió que los grupos actuaron desde tempranas horas para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional sesionaran en el auditorio de esa institución, que depende de la Universidad Central de Venezuela.

Tras conversar con el director de la escuela Vargas, Jesús Manuel Rodríguez, quien negoció con el grupo para que entregaran los teléfonos robados, Torrealba destacó “la valentía y el coraje de los médicos venezolanos”, así como de los estudiantes de esa dependencia.

Comando “antigolpe” y el golpe al estómago

“El ´comando antigolpe´ está generando noticias para que nos olvidemos de las otras noticias, las que tienen que ver con el golpe al estómago que este gobierno le da, todos los días y a cada rato, a la inmensa mayoría de los venezolanos”.

Así lo afirmó Torrealba al referirse a allanamiento por parte de los organismos de seguridad del Estado a la residencia del general Raúl Isaías Baduel, quien – tras seis años preso – goza de una medida sustitutiva de libertad y está a menos de tres meses de cumplir su condena.

Insistió en que frente a la disposición del gobierno de inventar guerras y conflictos para no enfrentar los problemas reales, creando grupos como el denominado “comando antigolpe”, la sociedad civil debería instalar comandos antihambre, anticorrupción y contra la inseguridad.

Ratificó que deberían ser comités que vayan desde la denuncia hasta el trabajo concreto y enfatizó la necesidad de crear redes de solidaridad en sectores populares.

“La prédica antinflación y antihambre puede estar acompañada de un plato de sopa que esa familia, que esa persona va a comer ese día. Sopa que si va a saber a esfuerzo comunitario, a solidaridad venezolana, bueno, mucho mejor”, acotó.