Requesens: “Votar en las regionales es una herramienta más de lucha”

Publicado el: 10 Octubre, 2017 Hora:5:54 PM

Juan Requesens instó a los venezolanos a participar masivamente

Un llamado a la gente para que salga a votar masivamente el próximo 15 de octubre, para conquistar las 23 gobernaciones, hizo el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, quien recordó que una vez más la dictadura en medio del desespero busca atentar contra la voluntad del pueblo y evitar que se exprese porque Vielma, Maduro y todos sus corruptos se sienten derrotados.

En entrevista con un medio de comunicación nacional, Requesens envió un mensaje contundente a los venezolanos: “yo no estoy dispuesto a entregar ninguno de mis derechos para lograr el cambio que todos queremos, y sé que los venezolanos tampoco se rinden. No hay forma de que frente a una dictadura como esta, tengamos las condiciones perfectas para decidir, porque ellos tienen el poder, tienen las armas, por eso el llamado es al pueblo, que está en incertidumbre, que está desanimado, a que tenemos que votar para lograr impulsar el cambio, para repetirle una vez más que los rechazamos y que deben irse ya”.

Aclaró Requesens que votar no significa aceptar al fraude que montó el gobierno: “nosotros no vamos a reconocer nunca a esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, ilegítima, y vamos a seguir exigiendo elecciones presidenciales, cronograma electoral, y todo el pliego de peticiones que planteamos al inicio de este año”.

En ese sentido, Juan Requesens, dirigente de Primero Justicia señaló: “la verdad es que nosotros no solo tenemos que ganar 23 gobernaciones para arrebatarle la posibilidad a la dictadura de tener espacios, para liberar a un millón de trabajadores, para tener 23 puntas de lanza para mantener la lucha de calle, para que más nunca un policía estadal vuelva a asesinar un muchacho. Votar es un acto de rebeldía. Hoy estamos hablando de los peores gobernadores del país, de un gobierno que acabó con la calidad de vida del venezolano, no podemos permitir que se mantengan allí cómodamente”.

Además, dijo el diputado: “tenemos que llegar a esas gobernaciones a trabajar por la gente con los pocos recursos que dejen. En Táchira Vielma está haciendo contrataciones directas, pasan las obras y no las ejecutan para dejar comprometida la próxima gestión, tenemos que acabar con la corrupción, atender el Hospital Central que es una causa humanitaria, tenemos que ir a servirle al pueblo y lo vamos a hacer con Laidy Gómez y con cada uno de los gobernadores que la unidad va a alcanzar”.

En el caso del Táchira, estado que representa Requesens en el parlamento nacional, dijo el vocero que la situación fue trágica, “no solo vivimos el peor gobernador de su historia, sino que vimos cómo todos los recursos se fueron directo al bolsillo de Vielma, cómo hizo negocios con el contrabando, cómo cerraron la frontera y mantienen el control absoluto de ese espacio para pasar gandolas de gasolina, para importar alimentos desde Cúcuta y venderlos a precio DolarToday en San Cristóbal, todo eso el Táchira lo sabe, y por eso este 15 de octubre lo expulsará con el voto de la Residencia Oficial de Gobernadores”.

“Todo el Táchira sabe que la opción de nuestra hermana Laidy Gómez, es la opción del cambio, de la recuperación de nuestro estado, Laidy Gómez representa trabajo, compromiso, lucha, y toda la formación necesaria para dirigir los destinos de nuestra región” expresó Juan Requesens.

Indicó el parlamentario que votar, es un mensaje dirigido con respeto al pueblo, “la calle y el voto no son antagónicos, son complementarios; no podemos dejar de votar, no podemos dejar que un tipo de estos se monte en una gobernación solo porque sabemos que el CNE es fraudulento, porque debemos luchar cada batalla por más desigual que sea, no podemos ceder”.

