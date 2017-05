Vielma Mora es un descarado al usar a su esposa para denunciar y acusar a opositores de delitos

Dip. Alvaro Peña, secretario general de Copei en el Táchira

Para el secretario general del partido Copei en Táchira y diputado al Consejo Legislativo estadal, Alvaro Peña, las declaraciones del gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, acusando a los dirigentes opositores de cometer estas delictivos.

Dice el parlamentario que el mandatario regional es un descarado que obligó a su esposa Karla Jiménez de Vielma a denunciar a funcionarios postulados por el Psuv usando su cuenta de Twitter “para hacer un llamado de atención pública, sobre una cantidad de funcionarios que se dedicaban supuestamente a la acción delictual, y ahora el gobernador para distraer el tema sale a acusar a la oposición de dichos actos, y echando para atrás y para adelante acusa unos policías de otros delitos”.

“Gobernador usted lo que ha demostrado es que el Táchira no le importa, ya cada vez está menos, pareciera que la ausencia del estado es total, pues obvio tiene que distraer con declaraciones como la de acusar a una supuesta derecha de los delitos donde usted perdió el control y los motorizados noctámbulos a veces y otras a plena luz del día los cometen y siempre en ausencia de los órganos de control policial”, acusó Peña.

Agregó que “lo increíble es que alguien le crea, que los miles de policías nacionales y estadales no puedan atrapar delincuentes comunes y menos a los que en moto andan en las horas que Ud. coloco como prohibidas para estos vehículos, estén en la calle y llegan a los lugares de protestas, a robar y disparar, y no aparezca ni un policía ni un guardia, y eso usted no lo dice, ni lo señala como acciones delictuales, lo que demuestra una actitud cómplice de su parte, que con el mayor descaro no se da cuenta de los delitos que no le conviene y acusa a cualquiera de ellos”.

