Duarte: Capitán Carlos Marín es el responsable de la represión en Junín

Publicado el: 10 Mayo, 2017 Hora:5:43 PM

“La ciudad de Rubio sufrió la noche del martes una represión nunca antes vista por parte de efectivos de la Guardia Nacional comandados por el Capitán Marín, en contra de una población indefensa, tanto la que la estaba protestando como lo viene haciendo la mayoría del pueblo venezolano, como quienes estaban dentro de sus viviendas en el centro de Rubio”.

Comentó además el parlamentario nacional Franklin Duarte que un piquete numeroso de efectivos de la Guardia Nacional bolivariana lanzaron de manera indiscriminada bombas lacrimógenas, “incluso hacia el interior de las viviendas, algunas ya con las luces apagadas, golpeaban las rejas y las puertas con el fin de amedrentar a un pueblo que ha venido manifestando su inconformidad con el golpe de estado continuado ejecutado por Nicolás Maduro y sus secuaces, cuando en la práctica deberían estar apoyando la exigencia de la mayoría, que no es otra sino el respeto a la Constitución de la República”.

Relató Duarte que lo ocurrido en la población de Rubio el martes en la noche fue un acto criminal, donde una vez más la GNB, que es la que sostiene esta dictadura, se comportó como lo que son, unos esbirros cobardes que disfrutan con el sufrimiento de la gente, porque fueron tan cobardes que cortaron la electricidad para poder emboscar a algunas personas, y sobre todo para actuar sin ser identificados.

El Capitán Marín, -expresó Duarte- quien comanda la Guardia en el municipio Junín no puede venir a lavarse las manos posteriormente e indicar que los abusos fueron cometidos por comisiones que fueron enviadas de otros lugares, porque él como jefe en la zona es el primer responsable ante los crímenes cometidos, ya que hoy niños, ancianos y personas en general están presentando serias consecuencias en su salud por los gases lanzados a sus viviendas y la zozobra y el terror sembrados por los funcionarios, además de haberse llevados detenidos de manera ilegal a cinco jóvenes de Rubio.

En este sentido indicó que varios de esos cinco ciudadanos fueron detenidos solamente porque se encontraban en las aceras de su casa, “incluso uno estaba jugando con su hijo cuando pasó una comisión de la Guardia y se lo llevó a patadas, eso lo denunciamos públicamente, así como lo haremos de manera formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la AN”.

— Yo le pido en este momento al Capitán Carlos Marín que asuma su responsabilidad, y si no lo puede hacer entonces que renuncie o pida la baja, porque un hombre debe tener palabra. Por lo menos que se quite el uniforme y se revise a ver si es un hombre. No le tengo miedo a usted ni a esta dictadura ni a los malandros que ustedes comandan. ¿Por qué no enfrentan a los grupos armados, a los colectivos paramilitares que están afectando a la población? Se preguntó, porque desde que empezó el proceso de paz en Colombia usted (Capitán Marín) sabe lo que está pasando en Rubio, ¿porque no los enfrenta?, ¿le da miedo?; no sea irresponsable amedrentado al pueblo de Rubio que se encuentra manifestando pacíficamente en sus calles hasta que se restituya el hilo constitucional, porque tendrá usted entonces mucho trabajo ya que seguiremos en la calle haciendo valer nuestros derechos.

Señaló el parlamentario que la única manera de explicar la furia con la que actuaron los guardias nacionales contra la población de Rubio es entender que su molestia reside en que deben controlar a la población que está en las calles y eso les resta el tiempo para seguir matraqueando y llenándose los bolsillos en los puestos de control de la frontera con Colombia, haciendo grandes fortunas para ellos y para las mafias del gobernador y los generales.

Igualmente Duarte le manifestó al Capitán: “usted tendrá que armar un calabozo bien grande para que meta presos a los más de 100 mil habitantes e Rubio, pues si usted quiere montar una de terror, porque se siente muy guapetón, vamos entonces a enfrentarnos en la calle. Yo voy a estar al frente de las manifestaciones de Rubio cada vez que el tiempo me lo permita, porque seguiremos llevando esta lucha hasta que se restituya el hilo constitucional. No le tengo miedo ni a usted ni a los esbirros y malandros que usted comanda ya que son simples mortales payasos de ladrones y narcotraficantes; solo le temo a Dios, y si debo dar la vida para que la democracia se recupere en Venezuela pues lo haré con gusto”.

Por último indicó que la población de Rubio amaneció fuertemente militarizada con policías y guardias nacionales al mando del Comandante Briceño, “quien también será responsable de los excesos que cometan sus funcionarios contra la población el día de hoy, porque no se explica que haya tanto despliegue militar ante manifestaciones pacíficas de la gente, mientras que la inseguridad y la delincuencia campean en todo el estado”.

