Diputados del Psuv amenazan a los alcaldes opositores con cárcel por apoyar manifestaciones

Publicado el: 10 Mayo, 2017 Hora:12:42 PM

El diputado Omar Hernández, presidente del CLE.

Los diputados chavistas del Consejo Legislativo estadal conformaron entre ellos una “comisión por la paz”, para acompañar a las policías y a la Guardia Nacional Bolivariana y “a nuestro pueblo en unión cívico militar, ante cualquier acción que atente contra la armonía y la sana convivencia, ya se han tomado algunas acciones, sobre todo, con algunos alcaldes de oposición que han utilizado escombros, camiones obreros, chatarra de los ayuntamientos, además de suministrarle alimentación y logística a los terroristas contratados como bandas delictivas que ya los tenemos identificados. Después dirán que son presos políticos”, afirmó el diputado Omar Hernández, presidente del Consejo Legislativo.

Acompañado de las también parlamentarias Nellyver Lugo y Zoraida Parra, Hernández indicó que los manifestantes “han tomado las calles y han secuestrado la sana convivencia del pueblo tachirense, ¿o es mentira que estos terroristas están tomando las calles para cobrar peaje, delinquir, para atracar?. Ese es el accionar de la derecha y seríamos irresponsables si no lo denunciamos pública y oportunamente, porque hay organizaciones terroristas al servicio de la ultraderecha que están siendo desarticuladas”.

Igualmente, el vocero de los parlamentarios chavistas responsabilizó a las diputadas de la Mesa de la Unidad Democrática, Laidy Gómez y Gaby Arellano de ser autoras intelectuales de la quema del Saime, la casa del PSUV y la prefectura de Rubio, “demostrando que la dirigencia de oposición solo ha producido terrorismo, abandono, desidia y muerte”.

Dijo que mientras tanto “los que amamos la patria estamos dando la discusión, por la paz y la constitución, por un nuevo modelo económico, por la participación de los estudiantes, adultos mayores, trabajadores, la derecha tiene delincuentes en la calle generando muertes, dañando la psiquis colectiva, destruyendo instituciones, vehículos y malogrando vidas que no van a llevar a la construcción de la paz. No es el Gobierno el que está ejerciendo la violencia”.

“Estamos convocando a todos los sectores a participar en la constituyente, pero que no sigan utilizando las calles para matar inocentes, destruir calles e instituciones, secuestrar al pueblo del Táchira que no va a seguir soportando todo este tipo de vejámenes y violaciones a los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas, porque no estamos de acuerdo con el disfraz violento de la oposición”, dijo

Por otro lado el diputado oficialista acuso a los opositores de colocar “para estos actos terroristas a mercenarios, como bandas delictivas, para atropellar al pueblo, la experiencia del 2014 demostró que el pueblo no respalda estas acciones violentas de la oposición porque el terrorista que no tiene sensibilidad, ni corazón hoy va contra el pueblo sano de paz, pero mañana pude ir en contra de sus amos”.

Dijo que el llamado “bloque de la patria desenmascara a la oposición en su pretensión de provocar una guerra civil, como ordenan sus amos para Venezuela; y el sindicato del transporte en su constante teatro con la MUD, ‘secuestran’ busetas para justificar la suspensión del transporte público cuando solo es eso, teatro”.

El-Informe.com