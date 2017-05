Concejales opositores de Junín dicen que seguirán protestando pese a la represión

Publicado el: 10 Mayo, 2017 Hora:2:28 PM

Danny Carrillo, concejal del municipio Junín.

A pesar de la represión denunciada el pasado martes en la noche en Rubio, capital del municipio Junín del estado Táchira, por parte de efectivos de la Guardia Nacional –GN-, los concejales opositores dijeron que continuarán en la calle rechazando la Asamblea Nacional Constituyente comunal propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, así como la violación del hilo constitucional.

En tal sentido el concejal del municipio Junín, Danny Carrillo, recordó que en sesión ordinaria los ediles aprobaron un acuerdo en rechazo a la transformación del Estado democrático, social, de derecho y justicia, con valores de pluralismo político, a un Estado comunista, militarista y totalitarista, bajo una Constituyente.

“El presidente Maduro hizo un llamado a los concejos municipales del país a apoyar la convocatoria que realizó el pasado 1ero de mayo a una Constituyente Comunal, pero tal figura no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y va en franca violación de los artículos 63, 347 y 348 de la Carta Magna, que establecen el derecho político al sufragio mediante votación libre, universal, directa y secreta, garantizan la representación proporcional, así como también reconocen que es el pueblo el custodio del poder constituyente originario y el único que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, luego que se haga la propuesta por parte del 15% de los electores nacionales, dos tercios de los Concejos Municipales a través de Cabildos, dos tercios de la Asamblea Nacional o por el Presidente de la República en Consejo de Ministros”, explicó.

Destacó que como concejales no pueden apoyar que el Jefe de Estado pretenda elegir a dedo los candidatos y los electores de la Asamblea Nacional Constituyente, y mucho menos que los constituyentistas se elijan de manera territorial por municipios y no por circuitos, acabando con la representación proporcional, pues un municipio de muchos habitantes elegirá la misma cantidad de diputados que uno con pocos. También rechaza que Maduro elija diputados representantes de comunas y sectores sociales, que no tienen un registro de afiliados organizadamente definido, irrumpiendo con el sagrado derecho de elegir y ser elegido mediante el voto universal directo y secreto.

“El único registro de electores válido para una Asamblea Nacional Constituyente es el actual Registro Electoral del CNE, y los electos deben ser únicamente por circunscripciones territoriales que garanticen la representación proporcional y no un ventajismo grosero a través de misiones y sectores íntimamente ligados al Gobierno”, acotó.

En tal sentido, Danny Carrillo exhortó al Consejo Nacional Electoral a reivindicarse ante la historia, haciendo respetar la Constitución de la República, rechazando las bases comiciales propuestas por “el dictador” y por la Comisión Presidencial de la Constituyente, por ser antidemocráticas y violatorias de la Constitución.

Maduro se contradice

A juicio de Danny Carrillo el presidente Nicolás Maduro se contradice con esta convocatoria, pues está dejando de lado el legado del expresidente Hugo Chávez, y además niega que habrá un cambio de Constitución.

“El señor Maduro entró en una contradicción muy grande, confundiendo a sus pocos seguidores, porque días atrás decía que la actual Constitución era la mejor del mundo, el más grande legado de su padre Chávez y que él como su hijo debía cumplirlo, pero ahora cambia el discurso diciendo que la Constitución se debe mejorar, seguramente para eternizarse en el poder sin elecciones libres, por lo que Maduro está cometiendo un “incesto constitucional” pues como hijo está violando a su padre al incumplir con la responsabilidad histórica que aquel le asignó meses antes de morir”.

No entiende porque el Gobierno afirma que con la Constituyente no se cambia la Constitución sino que se mejora, cuando el artículo 347 de la Carta Magna establece que una Asamblea Nacional Constituyente crea un nuevo ordenamiento jurídico y redacta una nueva Constitución.

Finalmente el concejal de Junín, Danny Carrillo rechazó que Nicolás Maduro asegura que garantizará la paz con la ANC, cuando eso no ocurrirá hasta que no haya justicia, Estado de derecho, restitución del orden constitucional, respeto a las facultades de la Asamblea Nacional, liberación de presos políticos, apertura del canal humanitario, destitución de magistrados del TSJ y rectores vencidos del CNE, para tener elecciones libres y democráticas. “No habrá paz con este gobierno dictatorial, corrupto, inhumano, antibolivariano, separatista y acusado de narcotraficante”.