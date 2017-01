Desincorporación de diputados de Amazonas deja sin efecto desacato a la AN: Gómez

Publicado el: 10 enero, 2017 Hora:1:07 PM

La diputada Laidy Gómez que el abandono de cargo del presidente fue aprobado porque Nicolás Maduro no cumple con sus funciones

Tras una sesión histórica donde los diputados de la Asamblea Nacional (AN) tomaron dos decisiones controversiales, la legisladora por el estado Táchira Laidy Gómez, explicó que la desincorporación de los diputados de Amazonas se ejecutó para eliminar los argumentos del Tribunal Supremo de Justicia respecto al desacato que mantenía sobre el Poder Legislativo.

“Con la desincorporación de los diputados de Amazonas, el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia se quedan sin argumentos para no acatar nuestras decisiones en materia de leyes, es decir, el presunto desacato a la AN no existe, pero, obviamente nosotros no somos tan ingenuos y sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia seguirá inventando argumentos para desconocer a la Asamblea Nacional”, dijo.

Por otra parte, la diputada se refirió a la aprobación del abandono de cargo del presidente de Venezuela y refutó que esto es una sanción dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra del primer mandatario nacional, debido a la crisis económica, social, política y moral que viven los venezolanos.

“Por permitir que el país caiga en una economía de calamidad, por incumplimiento al pueblo, a las Leyes más fundamentales y por los delitos de Lesa Humanidad en contra de los venezolanos fue aprobado el abandono de cargo por la mayoría opositora del ciudadano presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, dijo.

Gómez insistió en que las disposiciones del parlamento buscan demostrar ante el mundo que en Venezuela se vive en dictadura y enfatizó que “Maduro abandonó sus funciones y nosotros no podemos ser cómplices de esto. Porque con el cuento que era el heredero del comandante lo que hizo fue encerrar a los venezolanos en el subsuelo (…) el pueblo venezolano se desespera porque quiere acciones inmediatas, pero nosotros estamos actuando conforme a la Constitución”.

Esto último, en palabras de la diputada debe servir como ejemplo de gallardía para el pueblo de Venezuela, quienes en su opinión no están solos en medio de la crisis “cuentan con un grupo de hombres y mujeres dispuestos a luchar por la libertad de la patria”. NP