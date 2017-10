Gómez: “Pretenden hacer en una semana de campaña lo que no han hecho en 18 años”

Publicado el: 9 Octubre, 2017 Hora:5:34 PM

“Todos los partidos están mandando a votar en la tarjeta de Acción Democrática (AD)”, así lo aseguró Laidy Gómez, este lunes tras hacer un llamado a la participación electoral el próximo 15 de octubre como “arma legítima que es el voto”

“La población del Táchira tiene consciencia política y necesidad de cambio. El Gobierno actual se ha dedicado a desmejorar nuestras condiciones de vida; la política alimentaria ha sido atroz y por eso la madurez y responsabilidad política del pueblo no van a permitir que los votos nulos lo dejen a él”, dijo refiriéndose al gobernador José Gregorio Vielma Mora.

La aspirante a la Casa de Los Leones, destacó el temor que tiene el Gobierno Regional de perder un estado fronterizo “porque saben que se les va a desmantelar con la denuncia pública las negociaciones ilegitimas que vienen desarrollando en la frontera”.

— Vielma Mora – continuó – no está saliendo a la calle porque le tiene miedo al pueblo. En el debate que se hizo en Táchira se escapó excusándose con pamplinadas, pero el 15 de octubre no tendrá escapatoria.

Asimismo, desestimó las obras que se están realizando durante las últimas semanas por parte del Gobierno Regional. “Van a pretender hacer en una semana de campaña lo que no han hecho en 18 años. Toda Venezuela sabe que ellos han tenido el poder, las divisas y la mayor renta petrolera disponible y hoy tienen al pueblo comiendo en la calle”.

Durante una entrevista en Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, Gómez dijo sentirse preparada para asumir las riendas del estado acompañada de todos los sectores sociales que durante la corta campaña ofrecieron sus manos para levantar al estado y trabajar por una mejorar la calidad de vida.

“Yo me siento comprometida, yo me siento preparada, porque no es sólo la formación política, es el sentir que tengo como ciudadana del Táchira”, recalcó.

Añadió, que dentro de su esquema de gobierno las prioridades son la salud, vialidad, educación y que la seguridad ciudadana será cambiada completamente, pues, tomará acciones sobre la situación de fronteras aduanales y las denominadas “trochas” para atravesar de manera ilegal al país vecino.

“El ciudadano común no cuida la zona limítrofe; quienes están cuidado son las fuerzas armadas que se vinculan en el delito del contrabando. Nosotros vamos a desmantelar a través de la denuncia la ilegitimidad promovida por los jerarcas del gobierno y sus intereses personales”.

Denunció que desde el Gobierno Regional se viene amenazando y tomando decisiones en contra de los trabajadores de las distintas dependencias “eso es el terrorismo del Gobernador”, dijo.

Por último, advirtió que los candidatos de Nicolás Maduro “están sentenciados a que el pueblo los castigue con el voto”.

Nota de Prensa