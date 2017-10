Anulan nacionalidad y derecho al voto a más de cincuenta mil colombianos

Una persecución política contra más de cincuenta mil colombianos naturalizados en Venezuela y un gigantesco fraude electoral en contra de sus derechos políticos, ha sido ordenado por el Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) en complicidad con el CNE (Consejo Nacional Electoral), alertó el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez.

A escasos días de las elecciones de gobernadores previstas para el próximo 15 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia a través de la cual prohíbe la sustitución de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática que renunciaron para apoyar a quienes resultaron electos en las primarias de oposición, a lo cual se suma que mediante la ilegal y desconocida providencia administrativa número 29 emitida por el Saime, que no ha sido publicada, se suspenden en el registro electoral del CNE, el derecho a sufragar en las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre, a miles de colombianos que obtuvieron carta de naturalización a partir del año 2004 en base al decreto presidencial Nro. 2823 de fecha 03 de febrero del 2004 promulgado por Hugo Chávez Frías.

Recordó Márquez que en esa época “el régimen estaba captando los votos de los colombianos, pero ahora han cambiado las circunstancias después del cierre de frontera, las deportaciones forzosas y la crisis económica en el país, y ese voto colombiano de naturalizados en Venezuela se ha ido desplazando hacia los sectores democráticos, por lo que el régimen de manera fraudulenta pretende desconocerlo cuando el artículo 35 de la Constitución de la República señala que solo bajo sentencia judicial se puede suspender una naturalización”.

En ese sentido –expresó- he recibido innumerables denuncias de nulidad de naturalizaciones las cuales he analizado y ninguno de esos casos presenta irregularidad, y en el supuesto de que las hubiera, de manera particular y no colectiva, de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, prescribió o caducó los 10 años, para que el estado declarara la nulidad de carta de naturalización, mediante sentencia judicial.

— Alerto a la Mesa de la Unidad democrática para que actúe firmemente ante este fraude y exhorto al Ministerio Público y a la Defensoría de Pueblo a que defiendan los derechos humanos de miles de colombianos a quienes se les está despojando inconstitucionalmente de su derecho a la nacionalidad y al voto, porque además se les violan las garantías constitucionales de presunción de inocencia, el debido proceso ya que nunca fueron notificados. Estamos en presencia de un fraude electoral preparado por el régimen frente a la inminente derrota electoral, y por eso están recurriendo a este tipo de fraudes masivos, resaltó Márquez.

Igualmente emplazó al Consejo Nacional electoral a corregir este atropello porque esa supuesta providencia administrativa Saime número 29, no se conoce y es ilegal. La hemos buscado en la página web y en las oficinas del CNE y el Saime y no aparece información y esa providencia fraudulenta la montaron en la página del CNE reciente, lo que confirma el intento de un nuevo y gigantesco fraude electoral, con el que se prenden anular los seriales 22, 23, 24, 25 y 26 millones en contra de miles de colombianos a quienes se les despojó de su nacionalidad venezolana y de su derecho a elegir gobernadores, ante lo cual alertamos a la comunidad nacional e internacional de las pretensiones del régimen de maduro de mantenerse en el poder mediante un proceso fraudulento.

Frontera de guerra

Por otra parte el parlamentario emérito se refirió a los constantes tiroteos que se registran en el puente Internacional Simón Bolívar a ambos lados del río Táchira, por lo que las autoridades diplomáticas y militares de Colombia y Venezuela deben actuar de manera diligente y planificar acciones conjuntas para prevenir una masacre en esa área internacional.

Comentó Márquez que el día viernes presenció personalmente en las adyacencias del Puente Internacional Simón Bolívar tres tiroteos en un mismo día a las 2 de la tarde.

— A esa hora regresaba de Cúcuta y en la población de La Parada se desató una balacera que me obligó a resguardarme en un negocio de la zona. Las autoridades colombianas afirmaron que fue en territorio venezolano, pero el tiroteo se sintió a ambos lados del puente Internacional. Dejé pasar un tiempo prudencial y volví a intentar cruzar la frontera cuando se desató otra balacera, nos replegamos y luego por tercera vez hubo otras detonaciones, con lo cual tomamos la decisión junto con mi esposa de regresarnos por Ureña, con las incomodidades del caso porque habíamos dejado el vehículo en San Antonio del Táchira.

Explicó que esta peligrosa situación no es un hecho aislado, sino que se ha vuelto permanente. “Presencié otra balacera hace varias semanas y a familiares de mi esposa les ocurrió lo mismo; además los medios de comunicación han reseñado más de 10 tiroteos en los últimos meses sobre el puente internacional, por lo que es inaplazable la actuación conjunta de los organismos de seguridad para garantizar el derecho a la vida y la tranquilidad en esa zona de frontera”.

En este sentido manifestó Márquez que para evitar una masacre en la zona los cuerpos de seguridad colombianos y venezolanos deben en primer lugar quitar la maleza de las márgenes del río próximas al puente, y en segundo lugar desplegar fuerzas especiales para proteger a los transeúntes y a las propias autoridades.

Presencié –comentó- cuando los venezolanos que estaban sellando pasaporte en La Parada ante las autoridades de Migración Colombia, tuvieron que lanzarse al piso o salir corriendo. Esos enfrentamientos entre grupos irregulares y contrabandista que operan en la frontera son realmente graves porque además las autoridades conviven con ellos, por eso solicito públicamente a los organismos diplomáticos, militares y policiales de ambos países que conjuntamente garanticen la paz y la seguridad en esa dinámica zona interfronteriza.

