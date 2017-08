Laidy Gómez: “El Gobierno quedó entrampado porque inscribiremos candidatos unitarios”

Publicado el: 9 Agosto, 2017 Hora:3:05 PM

Para la diputada de la Unidad en la AN por el estado Táchira, Laidy Gómez, “el gobierno quedó entrampado en sus pretensiones, ellos creían que iban a llamar a elecciones regionales y que dentro de la Mesa no existirían acuerdos por encima de las apetencias personales para participar y, hoy, particularmente en el Táchira no hayan qué hacer”

Reveló que “ningún dirigente político del Psuv quiere asumir la responsabilidad de una candidatura a la Gobernación, porque saben la pela y paliza electoral que les vamos a dar en el estado fronterizo con candidatos unitarios”.

Expresó que en los estados donde han pretendido inhabilitar la tarjeta de la Unidad las organizaciones políticas acordará candidatos únicos, de manera tal, que “al gobierno le salió el tiro por la culata porque en la Mesa de la Unidad existimos políticos responsables, sensatos que no estamos defendiendo ningún individualismo o investidura personal”.

Según la asambleísta “es una necesidad política inscribir candidatos unitarios para no dejarle espacios abiertos al Gobierno, independientemente de todos los obstáculos que pretenda imponer el CNE, por ejemplo, inhabilitar la tarjeta de la Unidad en algunos estados o pretender inhabilitar a algunos candidatos que tienen fortalezas en varios estados”

Desestimó que busquen desmotivar a la población electoral y, también, oxigenarse con los criterios políticos de “algunos dirigentes que no han sido sensatos con la población al hablar de la necesidad de elecciones”.

La parlamentaria tachirense en el parlamento nacional advirtió que todos los candidatos que se inscriban por cada una de las organizaciones políticas “tienen el compromiso inminente de plegarse a candidaturas unitarias y en la MUD no pondremos de acuerdo para tener abanderados de unidad en el Táchira y en todos los estados”

Insistió Laidy Gómez en que “aquí se está defendiendo la posibilidad de recuperar el derecho legítimo, universal, directo y secreto”, al tiempo que avizoró “muy malos momentos para el Gobierno y la dirigencia del Psuv, sobre todo en estados como el Táchira, donde se sabe de antemano que la contundente paliza electoral que le daremos los demócratas al partido de Gobierno genera que nadie quiera agarrar la papa caliente en este momento y están conscientes que la candidatura que presentará la MUD arrasará electoralmente”

Respecto a la demanda de sectores de condiciones al Poder Electoral, explicó que “lo importante es que la mayoría de los factores políticos que integran la MUD están dispuestos a asumir el reto electoral. Evidentemente, tendremos coordinadores y representantes nuestros asignados por las organizaciones políticas quienes resguardarán y exigirán todas las condiciones que propendan a vulnerar el derecho al sufragio”, expresó.

Además, dijo que la MUD presentará al país los parámetros y las condiciones electorales que siempre ha venido promoviendo en los procesos electorales y reiteró el llamado a la población de seguir en la lucha de calle pacífica y ahora más que nunca electoral que ha llevado a los venezolanos a permanecer más de 120 días en las calles reclamando un cambio.

Prensa Laidy Gómez