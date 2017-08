Robo de fibra óptica deja sin internet y telefonía Cantv a varios estados

Un martes caótico para el uso de las líneas telefónicas, internet y puntos electrónicos para el pago de bienes y servicios vivieron ayer los usuarios de cinco estados del país. La estatal Cantv denunció como un sabotaje el corte y robo de materiales en cuatro estados.

La empresa de telecomunicaciones indicó desde sus redes sociales que los vándalos cortaron la fibra óptica en la subregión Guajira. De acuerdo con allegados a la investigación, se robaron el material en el sector La Tigra, cerca del Río Limón, donde a las 10:00 de la mañana de ayer lograron la restitución, entre manglares, de 240 metros.

Otro corte hicieron en Santa Bárbara de Barinas y El Piñal, estado Táchira y otro más entre Mirimire y Píritu (Falcón). Al mediodía, divulgaron que personal técnico atendía otra situación en Los Andes, entre Coloncito (Táchira) y El Vigía (Mérida). Esto había dejado sin servicio los Llanos y los Andes.

La compañía indicó que su equipo técnico estuvo desplegado para atender la situación que calificaron de “sabotaje”.

El director nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico, informó, a través de Instagram, que ese cuerpo aprehendió a 8 personas por hurtar cables de fibra óptica de Cantv en el Zulia.

Precisó que esas personas se dedicaban a hurtar cables de fibra óptica de la empresa Cantv, ubicada en el sector Buena Vista, de la parroquia Cacique Mara, municipio Maracaibo.

Los detenidos quedaron identificados como Ramón Antonio Leal Romero (34), Armando David Ávila Andosa (26), Moisés David Vargas Díaz (18), Andrés Alfonso Romero Machado (20), Douglas José González Belloso (19), Mauricio Deiver Montiel González (18) y dos adolescentes de 17 años, quienes sustraían los rollos de cable de la compañía para luego comercializarlos.

En el procedimiento se les incautaron varios rollos de cable de fibra óptica que habían sido sustraídos de la entidad. La Fiscalía Superior del Ministerio Público de la entidad tiene la orden del caso.

En Maracaibo y San Francisco, abastos, ferreterías, y comercios presentaron problemas para procesar pagos, al punto que muchos establecimientos prefirieron cerrar.

Los zulianos vivieron la tarde un suplicio para cancelar servicios y alimentos en diferentes establecimientos comerciales debido a la intermitencia en las operaciones electrónicas.

“Quiero saber qué pasa porque toda la mañana he recorrido la ciudad para buscar unos artículos y en ningún lugar hay punto. Tuve que llegar a mi casa para preparar cualquier cosa de almuerzo pues no pude traer nada. Vengo del sur, por Circunvalación 1, el centro y llegué a Ciudadela Faría, es algo generalizado”, dijo a PANORAMA Fanny Valbuena.

También, la administradora Nancy Pérez indicó que no logró pagar en ninguna parte. “Fui a comprar unos repuestos, pero solo aceptaban efectivo y tenían el punto inactivo. No hay efectivo tampoco y ahora no podemos pagar, el gobierno debería informar qué sucede”, reclamó.

En el Táchira, usaurios de las redes sociales reportaron además un “apagón” de cuatro horas, así como en Mérida se quejaron de una interrupción del servicio eléctrico.

Desde aproximadamente las 11:30 de la mañana ocurrió el apagón en sectores de ambos estados. En Mérida fue restablecido el servicio aproximadamente a las 12:40 del mediodía.

Usuarios de Twitter denunciaron el hecho por redes sociales. Se quejaron de que también estaban sin Internet. Ambos estados están conectados a la central San Agatón de la Hidroeléctrica Uribante-Caparo.

