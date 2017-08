Más de 7 mil millones de bolívares le adeuda el Gobierno nacional a la Alcaldía de San Cristóbal

Publicado el: 9 Agosto, 2017 Hora:1:08 PM

El presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, Alexis Vivas, aseguró este miércoles que el Gobierno nacional ha aplicado una verdadera “guerra económica” a los trabajadores del municipio San Cristóbal, al no enviar los recursos respectivos para la cancelación de los aumentos salariales decretados, acumulando hasta ahora una deuda por más de 7 mil millones de bolívares.

Estas declaraciones las ofreció tras una reunión que organizó el cuerpo edilicio con el Tren Ejecutivo de la Alcaldía de San Cristóbal para verificar la distribución presupuestaria y financiera del ayuntamiento capitalino y conocer las estrategias que aplicarán para sobrellevar la grave crisis económica que enfrenta la municipalidad y evitar un cierre técnico.

A la reunión asistieron además de Vivas como presidente del cuerpo edilicio, los concejales Orlando García, Gerardo Rincón, Floranlly Márquez, Yosmar González y Neida Ocariz, mientras que por la Alcaldía se hizo presente gran parte del tren ejecutivo, entre ellos el director general, Iván Luengas; y los directores de Planificación y Presupuesto, Asllelhy Betancourt; Hacienda, Silvia Méndez; Administración, Janiela Cid; Personal, Odile Yamali Gómez; Infraestructura, Raúl Moreno; Servicios Públicos, Ysrrael Ruiz; y Lorena Bautista por la División de Tesorería. A fin de conocer la situación financiera de primera mano y transmitirla a los trabajadores, asistieron como invitados los representantes de los sindicatos de empleados y obreros de la Alcaldía, del Concejo Municipal, de la Contraloría Municipal, de Maestros y Jubilados.

—Aquí sí se está viendo efectivamente la guerra económica planteada por el Gobierno nacional ya que en los años 2016 y 2017, con más de seis incrementos del salario mínimo, no ha enviado los recursos que ascienden ya aproximadamente a casi 8 mil millones de bolívares de deuda para el pago a los trabajadores del municipio San Cristóbal. Por ello se quiere revisar a fondo esta situación que atraviesa el municipio en cuanto a lo económico, para que los sindicatos les puedan informar a los trabajadores de cada una de sus dependencias cómo está la situación realmente y cuáles son las estrategias que el Ejecutivo municipal está adoptando para paliar la grave crisis económica—, afirmó Vivas.

El presidente del Concejo Municipal aseguró que los ediles, cumpliendo con su función de ejercer el control político de la municipalidad, han venido revisando la ejecución presupuestaria del Ejecutivo, pero que ante la grave crisis que se enfrenta por la falta de recursos quisieron que estuvieran presentes igualmente los sindicatos para evaluar todas las alternativas, máxime cuando “sobre la Alcaldía de San Cristóbal existe una discriminación evidente porque los recursos que envían para acá son muy pocos y no lo que les corresponden a nuestro ayuntamiento”.

Casi 60% en nómina

La exposición financiera estuvo a cargo del director general de la Alcaldía, Iván Luenga, quien destacó que a fin de enfrentar la crisis han venido aplicando múltiples estrategias, reduciendo al máximo los gastos y mejorando el proceso de recaudación de impuestos, lo que les permitió tener unos ingreso acumulados al 31 de julio de 8 mil 800 millones de bolívares, de los cuales 59% se destinó a nómina –superando el 34% de años anteriores-, 22% a servicios de calle, aseo y áreas verdes, 19% para obras y gastos ordinarios, y un 10% para saldo de caja; discriminando ante el auditorio cada uno de estas partidas.

Luenga manifestó que pese a los grandes esfuerzos en materia de recaudación para tratar de suplir la escalada de aumentos sin los consabidos recursos nacionales, han enfrentado el cierre de muchas empresas y la inoperatividad a causa de los paros de transporte y las protestas sociales, por lo que las estimaciones en especial para el último trimestre del año no son nada alentadoras, con números en rojo por déficit presupuestario que pondrían en riesgo los pagos de nómina.

Especificó Luenga que de los más de 7 mil millones que sería la deuda del Ejecutivo nacional, solo habían recibido un crédito adicional por 420 millones que apenas cubriría un 5,3% de la deuda, y este miércoles 9 de agosto -mientras se efectuaba la mesa de trabajo- llegó a las arcas del municipio un crédito adicional por 127 millones 934 mil 712 bolívares, aprobado en gaceta desde el 6 de julio. Dicho monto solo alcanzará para pagar en los próximos días la diferencia del cestaticket del mes de julio de 63.720 bolívares a 108.000 bolívares –el monto actual del mismo es de 153 mil bolívares-.

Aumentar las economías

En los derechos de palabras, el edil Gerardo Rincón dijo que desde el 4 de mayo propuso calcular las estimaciones de las deudas del municipio y que todos los ediles conjuntamente con la Dirección de Presupuesto de la alcaldía se trasladaran hasta Caracas directamente a la Onapre a exigir dichos recursos.

Como segunda propuesta llama a generar una ordenanza sobre procedimientos tributarios del municipio que permitiría mejorar la recaudación en San Cristóbal, favorecer la cultura tributaria en los sancristobalenses y sincerar la recaudación y en el próximo año tener mayores recursos para el funcionamiento del municipio.

Por su parte, la concejal Yosmar González apoyó la propuesta de Rincón, de solicitar a los diferentes organismos el cálculo de las diferencias salariales, y acompañar a la alcaldesa a la Onapre en Caracas a reclamar los recursos que hagan falta para su cancelación.

Sin embargo, insistió en que como lo había plasmado en mesas de trabajo anteriores, la municipalidad debe conducirse hacia la autogestión con iniciativas como el establecimiento de una ONG o cualquier otra figura jurídica que permita recaudar fondos para el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, o la revisión del contrato de arrendamiento del estacionamiento del Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, para evaluar su posible administración directa, a fin de mejorar el servicio y tener una nueva fuente de ingresos para el municipio.

Insistió en que efectivamente es necesaria la actualización de algunas tasas que se cobran por los servicios municipales, y que por ello esta semana se discutirá la aprobación de una reforma a la Ordenanza de Certificaciones de Solvencia Municipal y que se evalúan otras ordenanzas en esta materia.

No obstante, González considera que el ciudadano común no puede pagar “los platos rotos” de que el Gobierno nacional haya quebrado la economía nacional y no envíe los recursos para los repetitivos aumentos de sueldo que decreta, por lo que la bancada de Primero Justicia no apoyará una reforma del sistema tributario municipal que ahogue aún más el poder adquisitivo del pueblo, de allí que instó al Ejecutivo municipal y a todos los organismos municipales a redoblar sus esfuerzos para aumentar las economías en cuanto a contrataciones y gastos operativos, en aras de garantizar los pagos a sus trabajadores con los recursos que se dispongan.

Los ediles agregaron que ante la emergencia no tendrán este año el receso parlamentario correspondiente a esta época del año, para estar atentos a la aprobación de los créditos adicionales que lleguen, y revisar las propuestas financieras que plantee el Ejecutivo municipal.

La reunión que inició cerca de las 9 de la mañana se prolongó hasta horas de la tarde, con la participación de los diferentes sindicatos que hicieron propuestas al Ejecutivo municipal para mejorar la administración de los recursos y sortear la grave crisis presupuestaria que se avizora para los últimos meses del año.

Elizabeth Montoya