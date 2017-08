Solo 10 diputados acudieron al llamado de defender el Palacio Legislativo 

Apenas 10 de los diputados a la Asamblea Nacional, se presentaron este martes 8 de agosto para defender el Palacio Federal Legislativo de la toma ilegal encabezada por Delcy Rodriguez y sus fraudulentos constituyentistas.

Los 109 diputados estaban llamados a la defensa de este espacio que debía ser ocupado por ellos, los parlamentarios escogidos por la mayoría del pueblo en diciembre de 2015, pero decidieron no ir y dejarle el camino libre al gobierno.

Los únicos que asistieron fueron: Carlos Paparonni, Jorge Millán, María Gabriela Hernández, José Manuel Olivares, Juan Requesens, Marialberth Barrios, Dinorah Figuera, Luis Lipa y Stalin González.

Parece que a los únicos que les duele perder ese espacio es a quienes sí se presentaron aún a riesgo de lo que pudo pasarles, y fue este pequeño grupo de diputados que mostró una vez más su compromiso con la democracia y la defensa de las instituciones y sí atendió la convocatoria hecha por el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Stalin González.

Que el pueblo sepa quiénes son los parlamentarios que siguen al frente de la lucha, y quienes han preferido esconderse y hasta huir, desconociendo el mandato que la gente les dio, pero sobre todo destruyendo las esperanzas que millones de venezolanos pusieron en ellos hace dos años.

Que lo sepan los demás diputados y dirigentes del país, no es hora de esconderse ni de cuidar intereses personales, es hora de dar la cara, el pueblo no está viendo y no olvidará quien los abandonó en este momento crucial de la historia.