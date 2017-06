Alvarado: Inflación acumulada hasta mayo llegó a 127,8% según INPCAN

9 Junio, 2017

Alvarado aseguró que esta situación debe fortalecer la determinación de cambio de los venezolanos y rechazar el fraude constituyente

El diputado y economista Ángel Alvarado, presentó el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional (INPCAN) del mes de mayo. Según este cálculo, la inflación mensual de mayo alcanzó 18,26% y la acumulada de 2017 a 127,8%.

“Este incremento de 127,8% acumulado en lo que va de año obedece a varias razones, primero a que ha habido una expansión descomunal de la base monetaria de más de 300%, vinculado al financiamiento inconstitucional del Banco Central de Venezuela al Ejecutivo Nacional; segundo, hay una fuerte restricción a las importaciones y escasez de materia prima para producir, por lo que obviamente genera insuficiencia en la oferta y por último durante este período ha habido una devaluación importante de nuestra moneda tanto en el tipo de cambio paralelo como con el oficial DICOM, lo cual afecta los costos de producción”, indicó el diputado.

Alvarado aseguró que esta situación debe fortalecer la determinación de cambio de los venezolanos y rechazar el fraude constituyente que ha planteado el ejecutivo nacional. “La Asamblea Nacional Constituyente no va a mejorar la situación económica del país, al contrario la va a empeorar. No habrá cambio económico en Venezuela si no hay un cambio político, si no cambiamos este modelo que nos ha llevado a la miseria, no puede haber progreso y oportunidades para todos los venezolanos”.

El economista reiteró que las protestas de calle para exigir el restablecimiento de la democracia en Venezuela tienen un fuerte componente económico y social “un país donde la inflación supera el 127% en apenas cinco meses genera angustia, nuestra juventud ha salido a la calle arriesgando su vida por recuperar el país que les pertenece”, sentenció.

El diputado Alvarado destacó que INPCAN es un indicador estadístico que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de las familias venezolana y “la metodología que se emplea para obtener ese cálculo es la misma que usa el BCV pero mantiene oculto”, señaló.

