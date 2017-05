Gobernador Vielma Mora dice que “la derecha” lo quiere emboscar

Publicado el: 9 Mayo, 2017 Hora:8:29 PM

“Sembrar el terror y atemorizar a la gente, destrozar y acabar con las cosas buenas y útiles es lo que hace la derecha en San Cristóbal y el Táchira dentro de la que se cuentan Sergio Vergara, Sonia Medina y Abelardo Díaz”, afirmó el gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora, a propósito de las barricadas, quema de cauchos y protestas que mantienen en Las Vegas de Táriba y otros puntos de la entidad.

Añadió que “los hechos delictivos como hurtos, robos y asaltos aumentan en San Cristóbal y en el resto del Táchira cada vez que la derecha sale a protestar y a armar las guarimbas, y eso es lo que ha estado ocurriendo últimamente en la región”.

Con muestras de videos grabados como evidencia de los hechos terroristas en el sector de Las Vegas de Táriba, el primer mandatario regional señaló que mientras los efectivos de la GNB, la PNB y de la Policía del Táchira asistieron a recoger escombros, eran atacados.

Recalcó que “atemorizar a la gente, impedir que las personas se movilicen con tranquilidad por las vías públicas, evitar que los niños y adolescentes asistan a sus escuelas, colegios y liceos, y que los adultos falten a sus sitios de trabajo es lo que logra la derecha cuando promueve ese tipo de hechos que se convierten en actos terroristas y cuando se obstaculiza el libre tránsito”.

Plan de intercepción perfecta

Por otra parte, dijo que un aproximado de 120 cámaras de video, así como telefónicas listas en una intersección de las avenidas 19 de Abril y La Rotaria, donde se encuentran la Policlínica Táchira, el centro comercial del Este, Mc Donald´s “y una urbanización muy conocida en el Táchira”.

“Tenían vehículos particulares y de transporte públicos retenidos, porque el plan era que nosotros enviáramos a la Policía del Táchira o la Guardia Nacional y había una emboscada que sería filmada por esas cámaras para decir que la policía estadal, la GNB y la PNB atacaban, incluso tenían hasta granadas de humo para lanzarlas y el humo, por el tiempo y por la hora, regresaría a la Policlínica Táchira y la noticia sería que la PNB, la Guardia Nacional y la Policía del Táchira atacaron a un centro médico especializado muy querido en el Táchira”, sentenció el mandatario.

Aseguró que al obtener la información sobre el plan, a través de labores de inteligencia, pidió “no caer en el juego de la derecha y dejemos que ellos mismos se mojen en si propio caldo”.

-Estamos empeñados- destacó-, en un plan que manejamos con el Comisario general José Ricardo Pernía, quien me informó que ha aumentado la extorsión en la frontera como consecuencia de las actividades de la derecha recientemente. Hay una comisión de la Sub Delegación de San Antonio del Táchira, de la División de Investigaciones que estaba tras la pista de unos delincuentes que quieren azotar la zona y en un enfrentamiento resultaron heridos de muerte Valdespino Ángel Simón, alias El Valenciano, y el segundo está por identificar porque no llevaba documentación.

“Les capturamos un arma de fuego tipo revólver Smith & Wilson calibre 38, un arma de fuego tipo pistola calibre .27 y un bolso tipo morral contentivo de 91.850 bolívares, de diferentes denominaciones, había dinero venezolano y en pesos colombianos. Un tercer delincuente se dio a la fuga por el sector de La Invasión, donde están Barinita I, Barinita II y Che Guevara, cruzó el río y se fue para Colombia”, concluyó el primer mandatario del estado Táchira.

Detenidos 2 efectivos policiales por robo y homicidio

El gobernador Vielma Mora también informó además sobre la detención de 2 efectivos de la Policía del estado Táchira “que se dedicaban al robo de vehículos tipo camiones de carga, utilizando para ello alcabalas móviles que yo he prohibido, y acudo a los medios de comunicación para que denuncien que la Policía del Táchira y la PNB, no están autorizadas para montar alcabalas móviles”.

“En esas alcabalas móviles y portando el uniforme de Politáchira esos funcionarios cometían crímenes donde robaban vehículos y los llevaban a Colombia para venderlos por partes. Los detenidos son Guerrero León Berly Smith, adscrito al centro de coordinación policial de El Mirador, con 8 años de servicio, y Cáceres Yánez Ronald Jesús, adscrito al centro de coordinación policial de Ureña, con 6 años de servicio y ambos están detenidos en el CICPC, por robo y delito contra las personas, es decir homicidio. Ellos mataron a una persona”, indicó.

La operación en la cual fueron aprehendidos los funcionarios, fue adelantada y ejecutada por detectives del CICPC conjuntamente con la Policía del estado Táchira.

“Y tenemos de esta banda que se llama El Puchi, el oficial Bautista Hernández Reinaldo José, con 6 años de servicio, quien está evadido y era el jefe de esta banda. Es actualmente solicitado por todos los cuerpos de seguridad del estado Táchira”, sostuvo. NP