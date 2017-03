Por corrupción piden investigar Oficina de Autoconstrucción de la Gobernación

Publicado el: 9 marzo, 2017 Hora:5:20 PM

El Dip. Juan Carlos Palencia acompañado de dos damas denunciaron que a los beneficiarios les hacen firmas actas de entrega pero no les dan los materiales.

“Espero que se abra una averiguación e intervengan la Oficina de Autoconstrucción por presunta corrupción en la entrega de 172 ayudas en diferentes municipios, que no fueron recibidos por los solicitantes”, señaló el diputado adeco al Consejo Legislativo del Táchira, Juan Carlos Palencia, quien mostró actas de entrega de materiales a beneficiarios, quienes alegan no haber recibido nada y el algunos casos, supuestamente fueron obligados a firmar.

“Tenemos el caso de Pablo Antonio Durán Torres quien hizo la solicitud al gobernador, le hicieron la inspección el 14 de diciembre del 2015. En el sistema de Gestión Social de la Gobernación aparece como entregados los materiales el 17 de diciembre de 2015 y hasta la fecha no se los han entregado”, dijo.

Llamó la atención del parlamentario, que en tres días había sido aprobada la solicitud, tal como lo reseña una impresión de pantalla que enseñó a los medios de comunicación, sin embargo el beneficiario lleva 14 meses esperando dicha entrega.

Tal caso es de conocimiento superior, pues la Secretaria General de Gobierno, Miriam Febres, el día 13 de febrero de 2017 envió un oficio al director de Despacho, Omar Ramírez con atención a Gonzalo Colmenares, Jefe de Autoconstrucción, para que “se investigue la posible irregularidad en la entrega de materiales solicitado por el señor Pablo Drurán”, según reseña el comunicado.

Aparentemente, de acuerdo con las actas que le hicieron llegar a Palencia, hay 20 más de 20 casos similares sustentados que aparecen en el sistema como entregados.

“Quién sabe cuántos casos más hay. En las actas de donación de la gobernación se evidencia que no tienen la firma de recepción por parte de los beneficiarios así como tampoco del director de Despacho, a la cual pertenece la oficina de Autoconstrucción. Qué curioso que sólo aparece la firma de Gonzalo Colmenares”, dijo.

De acuerdo con esta denuncia, se estaría violando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Resolución 619 de la Contraloría General de la República, referente a la entrega de donativos.

En la rueda de prensa, dos solicitantes de ayudas acompañaron al diputado y demostraron con cartas y actas, que desde el 2015 están a la espera de la entrega de materiales y aseguran que firmaron un documento donde certifican que recibieron las ayudas, sin embargo no es así.

Marysay González explicó que 26 de julio del 2015 solicitó los materiales, obtuvo respuesta de la oficina a los días, luego el 26 de diciembre volvió a dirigir una carta y fue en marzo de 2016 cuando la visitaron a su casa para hacer la supuesta entrega del beneficio.

“Verónica Becerra y Gonzalo Colmenares me hicieron firmar el acta de donación diciéndome que me habían llegado los materiales que tenía que buscar un camión para que me los llevara, les pregunté por qué me hacían firmar antes y me dijeron que para constatar que esos materiales de verdad eran míos. Me agarraron fuera de base”, explicó.

Situación similar sucedió con Teodora de Ramírez, quien hizo la solicitud el 11 de junio del 2015 y firmó el recibido de los materiales en marzo de 2016. Aún se encuentra a la espera de que sean entregados sus bloques y material de construcción.

Ante ello, tanto el diputado como las denunciantes solicitaron al gobernador del Táchira, José Vielma Mora investigar e intervenir la oficina que se encarga de entregar ayudas para la construcción de viviendas.