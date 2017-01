LLaman a la Mud a replantear su estrategia para rescatar derecho al voto

Publicado el: 9 enero, 2017 Hora:12:37 PM

Jesús Corona, dirigente municipal de Primero Justicia.

A replantear la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD- para rescatar el derecho al voto y que no impere la antipolítica en Venezuela, exhortó el secretario Político del partido Primero Justicia en el Táchira, Jesús “Goyo” Corona, quien considera peligroso para la nación, que se pierda el derecho de elegir a los gobernantes o que los ciudadanos pierdan el interés de participar.

Invitó a que sin complejidades quienes integran la MUD realicen un análisis en conjunto, de las actuaciones realizadas en el año 2016, las cuales considera, no fueron la expresión de lo que el pueblo venezolano necesitaba, ni esperaba de parte de sus líderes nacionales.

“Le pedimos a los factores de la MUD que corrijan lo que vienen realizando, para darle una salida definitiva a esta crisis que nos envuelve a los venezolanos. Debemos empezar una nueva campaña nacional para defender el voto en Venezuela. Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro y la pandilla de malandros que lo acompañan están buscando impedir el derecho al voto de los venezolanos”, expresó.

Destacó que para Primero Justicia la herramienta más importante y eficaz es el voto, y está convencido de que a través de expresiones de calle se logrará rescatar lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de que el único instrumento que tienen los venezolanos para decidir quiénes serán sus líderes nacionales, regionales y municipales, es el sufragio universal y secreto.

“Venezuela no puede esperar más. Vivimos la peor crisis de la historia y nosotros como líderes políticos y sociales, tenemos la responsabilidad de no abandonar a nuestro país, y de tomar decisiones acertadas para que nuestro pueblo no sufra más, así que aunque acompañamos a la MUD en esta lucha que han llevado durante años, los invitamos a que desde la Asamblea Nacional, desde los líderes nacionales, regionales y municipales, podamos forzar al Consejo Nacional Electoral –CNE- a llamar a unas elecciones generales en Venezuela”, manifestó.

El Goyo Corona insistió en que el 2017 es el año de contar gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y concejos municipales, además de la Presidencia de la República, por ser la única herramienta pacífica para sacar al país de la crisis económica, política y social en la que está inmerso.