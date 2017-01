Parlamento declara el abandono de cargo del Presidente y llama a convocar elecciones

Publicado el: 9 enero, 2017 Hora:4:29 PM

Este lunes 9 de enero, la Asamblea Nacional discutió y aprobó el abandono del cargo por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro, tal como lo establece el artículo 233 Constitución Nacional entre las 6 causales de falta absoluta y que genera como consecuencia la destitución inmediata y la convocatoria a elecciones presidenciales en los siguientes 30 días.

La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática se mostró firme ante la decisión de declarar el abandono del cargo, a través de la mayoría de diputados en el poder legislativo, y con base en el artículo 232 de la Constitución Nacional, que establece que “el Presidente de la República tiene la obligación de procurar la garantía de los derechos y las libertades”. Derechos y libertades que están siendo violados de forma reiterada por el gobierno y Estado venezolanos, según el bloque parlamentario.

“Etimológicamente, abandono significa descuido o negligencia en las obligaciones. Es común y conocida la incapacidad y la poca voluntad demostrada por el Presidente Nicolás Maduro, para solucionar los problemas de índole económico, social y político que vive el país y en repetidas ocasiones ha sido el primer mandatario el promotor de las violaciones de los derechos de la ciudadanía (subjetivo) es por eso que la Asamblea entiende que Maduro ha decido abandonar sus obligaciones constitucionales”, argumentó la diputada María Gabriela Hernández..

Esta falta es declarada por la Asamblea Nacional, sin requerir mayoría calificada, abriendo el proceso de destitución y convocatoria de elecciones.

A partir de la declaratoria, por parte de la Asamblea Nacional podría iniciarse un nuevo período político, sin embargo, ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había declarado que la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al Presidente de la República.

Nicolás Maduro no ha cumplido con sus funciones

El diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Freddy Guevara, indicó que declarar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro era un deber moral de los diputados de la Asamblea Nacional puesto que Maduro no ha cumplido con sus funciones como Presidente y ha pasado “de ser un presidente a un dictador”.

“Las razones para declarar el abandono del cargo están de sobra, es absolutamente claro que Nicolás Maduro no ha cumplido con sus funciones como presidente, está absolutamente claro que Nicolás Maduro dejó de ser presidente para convertirse en un dictador. Nicolás Maduro abandonó al pueblo de Venezuela, abandonó la Constitución y por tanto es nuestro deber declarar el abandono del cargo”.

Guevara aseguró que la Constitución es taxativa al otorgarle a la Asamblea Nacional la potestad de decidir la falta absoluta del Presidente de la República a través de la declaratoria de abandono del cargo. No obstante, invitó al pueblo venezolano a no hacerse ilusiones, puesto que hacer valer la decisión de la Asamblea Nacional requerirá de una “rebelión popular” donde el pueblo defienda la Constitución con la protesta pacífica y democrática del pueblo en la calle hasta que se pueda elegir a un nuevo presidente.

“Tenemos que asumir que somos un Parlamento bajo una dictadura, tenemos que entender que la única forma en la que podemos hacer respetar esta decisión y cualquier derecho que esté en la Constitución es con la movilización masiva, democrática y pacífica de todo el pueblo en las calles. Nuestra responsabilidad como diputados, como dirigencia política inicia hoy con una nueva etapa en la que tenemos que ser la cabeza de un movimiento de vanguardia popular que permanezca en las calles, de manera pacífica y democrática hasta que el pueblo de Venezuela pueda elegir a un nuevo presidente”.

El diputado de Voluntad Popular invitó al régimen de Nicolás Maduro a que abandone sus temores y permita que el pueblo exprese su voluntad en unas elecciones libres. “Si tenemos enfrente a un Tribunal Supremo de Justicia carente de legitimidad ¿Quién es el máximo intérprete de la Constitución? No es otro que el pueblo soberano y por eso yo le digo a Nicolás Maduro, convoquemos al pueblo y que sea el poder originario que determine si nosotros estamos dentro de la Constitución o si es Nicolás Maduro. Pero yo sé que no se atreven, porque saben que han perdido todo el apoyo del pueblo y no se atreven ni siquiera a participar en las elecciones de un consejo comunal porque saben que pierden de calle, mucho menos en unas elecciones libres”.

Al iniciar la sesión, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Barinas, Freddy Superlano, expresó en el punto de información que Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela no apoyan la desincorporación de los diputados electos por el estado Amazonas, por lo que salvaron el voto.