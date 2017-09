La gira Pepsi de @lortegadiaz

Robert Alvarado

Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro. Georges Clemenceau

A Luisa Ortega Díaz, presa de sus mentiras y actuaciones al margen de la ley, le salió el tiro por la culata en una entrevista radial que se vio obligada a dar por terminada eludiendo una realidad que la perseguirá hasta el final de sus días, dejó a sus entrevistadores, pero sobre todo a la radio audiencia, más convencidos de su talante antidemocrático y con un sinsabor que raya en la decepción por venderse como una santa defensora de la Constitución (https://youtu.be/A3wWbwm2F6w). Eso le ocurrió, en mi humilde opinión, porque ella no es más que una delincuente que colabora con la justicia internacional. Por cierto, una delincuenta muy astuta que logró huir del país, pero le será imposible ocultar que fue parte de una estructura judicial que hizo mucho daño, que abusó del sistema de justicia para silenciar a la oposición y enriquecerse; rebasada por preguntas que descubrían esa innegable realidad no tuvo otra opción que renunciar a su empeño de mostrar lo contrario en la entrevista que groseramente, no podía ser de otra manera, abandonó.

El Fiscal General en funciones, Tarek William Saab, corre el riesgo de ser el Jefe de Campaña de esa delincuente sino da muestras contundentes de que el brazo de la ley la alcanzará. Lo voy a poner en conocimiento de un hecho que lo obliga a actuar, y al hacerlo creo que soy más pilas que sus investigadores, entremos en materia, en el mismo edificio donde el Sebin escenificó el reality show allanando la residencia de Ortega Díaz y Germán Ferrer, en la Planta Baja, hay otro apartamento propiedad de ese dúo dinámico, acondicionado a modo de bunker y con más lujos que los exhibidos por VTV, (https://www.youtube.com/watch?v=-c_zFSoktAM) tratándose de una propiedad adquirida con dinero de dudosa procedencia, cuyo origen sería alto difícil, por no decir imposible, justificar a dos funcionarios públicos como lo eran Luisa y Germán, la Fiscalía debe, sin dilaciones, solicitar su incautación preventiva. Es más, Tarek debería hacer uso de ese inmueble, es tanto el lujo y confort que difícilmente resistirá la tentación de quedarse con él, como hizo el dúo dinámico con el avión incautado del cual se apropiaron para recorrer el mundo.

Ese inmueble fue adquirido con dinero producto del delito, otro delito más del cual puede dar detalles al Ministerio Público el ciudadano Ruger Jesús Ortega Díaz, el sobrino de Luisa a cargo de las adquisiciones y remodelaciones de los inmuebles propiedad de ella y su marío, precisamente él fue quien se quedó cuidando ese apartamento, dándose vida de boliburgues, en caso de no dar con ese individuo basta con llegarse a la conserjería y allí indicaran cuál es el apartamento, recuerden que quedaron bien asustados la otra vez. A Tarek esa medida puede servirle también para sacarse la espina por la reciente estocada de Ortega Díazcontra fiscales del Ministerio Público, sabemos que se trata de hacer justicia pero también no está demás darle donde más le duela como acostumbraba hacer con los que caían en desgracia ante ella.

Si su destitución fue un paso alejado del Estado de derecho, esa circunstancia define la situación política en torno a la Fiscal Ortega Díaz que ahora anda en su gira Pepsi, el odio de unos y el cinismo de otros, pero nadie hizo nada para impedir que su gestión se ubicara del lado de la injusticia, tan alejada del estado de derecho como su destitución. De tal manera que a Tarek William Saab le corresponde adoptar medidas ejemplarizantes contra quien persiguió a quienes pensaban distinto y ahora afirma que el Gobierno toma medidas administrativas que impiden la libre circulación de ideas y quien ordenó silenciar a muchos Fiscales y ahora habla de cacería, de montaje de expedientes, de invención de delitos, habrase visto mayor cinismo, el mismo que quiso aplicar en la entrevista de radio en la cual quedó como lo que es, una presumida, pero ahora sin poder político ni de convicción.

Cuando dije que Tarek corre el riesgo de convertirse en el Jefe de Campaña de la viajera, es porque si no hace lo que le digo, seguirá cayendo en el juego de ella con dimes y diretes, facilitándole que siga con su discurso de la recuperación de Venezuela, de la decencia, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Con ese discurso la veo fundando un partido chavista light para imponernos un sucesor de Maduro, pero con etiqueta de opositor. El Fiscal General debe aprovechar de contrarrestar sus denuncias en momentos cuando Odebrecht niega acusaciones de Ortega Díaz (http://www.prensa.com/mundo/Odebrecht-millones-dolares-Diosdado-Cabello_0_4843015746.html) sobre corrupción en Venezuela, todo habría sido un escándalo con libreto de German Ferrer, según fuentes confiables no tiene evidencias sólidas, sería uno de los tantos montajes hechos por instrucciones suyas. Y ese fue uno de los aspectos que no pudo eludir en la entrevista, donde quiso hacer una monería y le salió una morisqueta, porque ahora insiste en usar elementos incriminatorios para todos los gustos por el bien de la República, al punto que el ex Presidente Andrés Pastrana aseguró que Luisa Ortega (https://www.youtube.com/watch?v=kbMrAhskops) tiene información que vincula a las FARC con Cartel de los Soles. ¿Quiere decir que antes los tuvo y no hizo nada?

La mujer de Germán Ferrer se le volteó a los rojos y destapa casos de corrupción en su gira Pepsi, salpicando con el ventilador que prendió al mismísimo Fiscal General en funciones, que llegó haciendo caída y mesa limpia en la Fiscalía, algo que también debería hacer con las propiedades que dejó la viajera en funciones, empezando por el inmueble señalado, algo que es justo y necesario, ajustado a derecho en el marco de toda causa penal, como la que corresponde llevar hasta las últimas consecuencias en el caso de los felices viajeros que ahora salieron con el cuento de estar viviendo estrecheces económicas cuando en verdad se dan la dolce vita disponiendo de la plática que tienen en abundancia en las cuentas bancarias que el Gobierno Francés les respectó, por colaborar con sus servicios de inteligencia delatando a sus camaradas y amigos desde diciembre de 2015. Ponte las pilas Tarek.

