Alcaldesa de San Cristóbal llora por las víctimas de la represión en el país

Publicado el: 8 Junio, 2017 Hora:8:01 PM

“Hoy los venezolanos sobrevivimos a un estado genocida que utiliza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para tratar de desmovilizar a la gente en su lucha pacífica, cívica y ciudadana para lograr la salida de la dictadura, hacia la transición a un gobierno democrático en las próximas semanas”, declaró la Alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, al ser consultado su parecer en rueda de prensa sobre si las Fuerzas Armadas se convirtieron en un grupo de exterminio contra las personas que se encuentran en resistencia en el país.

Con la voz entrecortada y lágrimas en sus mejillas, la alcaldesa de San Cristóbal manifestó que le duele en el alma como madre y ciudadana, estos acontecimientos fatídicos que están ocurriendo en la nación, señalando que se llevaron la vida de Geraldine Moreno y de 43 venezolanos luchando en el 2014, y ahora en el 2017, en casi 70 días de protestas, van casi 70 jóvenes venezolanos asesinados con disparos de bombas lacrimógenas, balas, perdigones, metras que propinan los soldados y policías de la patria, que comandan los ministros Reverol y Padrino, indicando que estos funcionarios son tan asesinos como los uniformados que disparan a matar, puesto que son los que dan las órdenes.

Manifestó que con profunda indignación, y desmedido dolor en casi 70 días de protestas, son más de 60 venezolanos los que han perdido la vida luchando por Venezuela y lo más grave de esto –apuntó- es que está quedando de la manera más evidente para el registro de la historia del país y del mundo entero, lo que está ocurriendo aquí.

“Debo hacer este paréntesis antes de declarar sobre la gestión municipal, porque no puedo pasar por debajo de la mesa el asesinato del muchachito de 17 años de edad, Neomar Lander, por una bomba lacrimógena, es público y notorio el trayecto del gas que dejó detrás, y que impactó sobre el pecho de este joven, utilizando armamento que está prohibido manipularlo en manifestaciones pacíficas, tal como lo establece el artículo 68 de nuestra Constitución nacional”.

Gutiérrez de Ceballos hizo un llamado particular al ministro de la defensa Vladimir Padrino, y al ministro de interior de justicia y paz, Néstor Reverol, para que cesen estos asesinatos efectuados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana y de los cuerpos paramilitares armados que se movilizan a sus anchas por todo el país, arrebatándole la vida a tanta gente inocente.

Vladimir Padrino se lava las manos como Poncio Pilatos

“Es indignante, es humillante, es cruel, es inhumano, que ustedes dos: ministros Reverol y Padrino, permitan que esto ocurra; a los venezolanos no nos basta unas simples declaraciones para lavarse las manos como Poncio Pilatos, nosotros exigimos que haya un cambio en la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los organismos de seguridad del Estado”.

Estas muertes absurdas tienen que parar, ustedes tienen que bajar las armas, el pueblo venezolano no va a dejar las calles, pues se está ejerciendo la legítima defensa de la Constitución Nacional, del estado de derecho hasta lograr la libertad de Venezuela. –Indicó-

Gobierno ofrece manzanas podridas

Para culminar, luego que le preguntaran sobre la proposición que le hiciera el gobierno nacional a Leopoldo López, Patricia Gutiérrez de Ceballos enfatizó que “las manzanas envenenadas que está ofreciendo el régimen para tratar de oxigenarse un poquito ante la opinión pública, como es el caso del ofrecimiento que le hiciera el régimen de Maduro a Leopoldo López, no las vamos a comer, ese planteamiento que particularmente aún no se lo han expuesto a Daniel Ceballos, es una propuesta rechazada y repudiada desde todo punto de vista, porque la liberación de ellos no está por encima de la libertad de Venezuela y de todos y cada uno de los presos políticos de Nicolás Maduro”.