El pueblo venezolano debe mantenerse en las calles: Vivas

Publicado el: 8 Mayo, 2017 Hora:2:17 PM

El concejal y presidente de UNT Táchira dijo que la protesta en la calle debe ser pacífica y permanente.

“Hoy más que nunca el pueblo venezolano debe mantenerse firme en las calles de Venezuela. Tiene que defender lo que por derecho constitucional le pertenece. (…) No podemos desmayar, no podemos dar un paso atrás, no podemos rendirnos cuando el Gobierno está desesperado, y recurre a cualquier argucia o artimaña para tratar de mantenerse en el poder”.

Así lo indicó el edil de San Cristóbal y presidente regional de Un Nuevo Tiempo, Wladimir Vivas, quien reiteró que “hoy más que nunca el pueblo organizado, cumpliendo su agenda democrática, de manera pacífica y constitucional debe tomar cada espacio que le pertenece, desde los barrios, los campos, la industria, las universidades, y todos los sectores que le pertenecen es al pueblo venezolano”.

-El pueblo venezolano está enfrentando una de las peores tiranías que ha tenido la historia política de nuestro país; un Gobierno que lo único que busca es mantenerse en el poder y que está olvidando a ese pueblo venezolano que alguna vez le acompañó y que hoy lo abandonado en su totalidad. Solo son un pequeño grupo de políticos que se están enriqueciendo con el erario público y acabando con la economía de los venezolanos y que hoy más que nunca deben salir del poder para garantizar que el pueblo venezolano retome los espacios constitucionales

El concejal de San Cristóbal aseguró que Nicolás Maduro ignora que no está en Cuba sino que está en territorio firme, cuna de libertadores, que hoy nuevamente “le vamos a dar libertad a nuestro país” con visión política para defender el futuro de nuestros hijos.

-Nuestro llamado es al pueblo del Táchira, debemos mantenernos en la calle. Aquí nadie se está agotando. Aquí estamos agarrando más fuerza; cada día se suman más sectores a esta protesta, y hasta los pocos venezolanos que acompañaban al Gobierno de Nicolás Maduro hoy en día se están sumando a las filas de la resistencia-, aseguró.

Concluyó señalando que el pueblo más temprano que tarde, va a romper el yugo que le domina y acabará con el nuevo fraude que impulsa el Gobierno de una constituyente comunal que no existe en el marco jurídico nacional y que no son capaces de someter a votación universal y secreta porque saben que será un pie de tranca para sus aspiraciones de llevar al país por senderos de dictadura. NP