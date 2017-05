Más cerca del fin

Publicado el: 8 Mayo, 2017 Hora:2:12 PM

Dip. Omar Ávila

Estamos en un momento histórico en el que ya no se permiten errores, mucho menos nos podemos dar el lujo de retroceder. Duelen los caídos que se han sacrificado por todos nosotros, por nuestra libertad y eso no puede quedar en vano, a ellos mi agradecimiento porque nos inspiran a seguir luchando, a no desvanecer pese a la brutal represión de las fuerzas de choque del Estado; pues estamos exigiendo nuestros derechos y también el derecho de todos los militares y funcionarios que hoy pretenden frenarnos y que nos reprimen si piedad.

Demostremos solidaridad con las madres que perdieron sus hijos, llevamos un luto muy doloroso por nuestros jóvenes talentosos que hoy nos guían desde el cielo, en honor a esos héroes debemos marchar de negro, acompañados de pancartas con los rostros de cada uno de los asesinados, recordando que ellos defendían lo que quizás muchos nos hemos dejado robar.

Los venezolanos requieren urgentemente respuesta a los problemas, sobre todo en lo que a medicinas y alimentos se refiere, el hambre no espera por elecciones generales, y tampoco se va a resolver con una Asamblea Nacional Constituyente planteada de la forma arbitraria en que lo ha hecho el gobierno.

El hambre no espera, menos la desesperanzada desesperación. Los ciudadanos exigen que regrese el hilo constitucional, es un solo clamor indistintamente de la clase o estatus social, igualmente a militares, religiosos, artistas, niños y ancianos, todos padecemos los mismos males que ameritan respuesta inmediata.

Los tiempos sociales continúan peligrosamente, más rápidos que los políticos, y en parte ya lo estamos viendo. Nuestro pueblo ha tomado las calles de manera decidida, sin seguir directrices de nadie. Es grave la falta de liderazgo que le otorgue la conducción que requiere este momento aciago por el cual estamos atravesando.

Urge acabar con la polarización, porque más allá de la lucha por el poder hay un pueblo que reclama soluciones a sus problemas, con o sin cambio de gobierno el país lo vamos a reconstruir entre todos, sin exclusión, porque la inmensa mayoría de los venezolanos son independientes, porque esa inmensa mayoría las únicas situaciones que los polariza es conseguir o no alimentos y medicinas; poder adquirir o no esos alimentos, medicinas y otros bienes e insumos.

El llamado a especialmente a la clase política, a no abusar, desgastar ni acabar con las esperanzas de quienes han decidido salir a enfrentarse a la Guardia Nacional, la Policía Nacional y a los colectivos armados de este régimen, que solo busca amedrentar y mantenerse en el poder, cuando ya no hay nada que lo soporte, porque hasta el apoyo popular lo perdieron hace rato.

Confiamos en que estamos cerca del fin de esta “dictadura moderna” que ha pretendido instauran Nicolás Maduro y su combo; sin embargo nos falta estar todos cohesionados y en buena sintonía para no caer en las trampas que nos quiere poner el gobierno.