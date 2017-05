Tachirense Cristhian Arellano jugará Libertadores de FutSala con Wanderers chileno

Publicado el: 8 Mayo, 2017 Hora:2:04 PM

Táchira sin lugar a dudas es la región del país que siempre causa sorpresas en cuanto al Fútbol se refiere, jugadores y entrenadores siempre dan de que hablar dentro y fuera de las fronteras venezolanas, anticipando la jugada muchas veces pensada y en otras improvisada, pero siempre canalizada buscando romper el arco.

Tal es el caso de Cristhian Arellano, nativo de la población de Cordero, quien a sus 28 años decidió viajar al sur del continente para especializarse en el área de la administración, sin embargo, la esférica rodo y a manera de control orientado decidió tomar el riesgo de probar con Santiago Wanderers, escuadra chilena con la que ya cumple cuatro meses de periplo y con quienes debutará en Copa Libertadores de América de Fútbol Sala a partir del próximo 22 de mayo cuando inicie el torneo en Perú.

“No venía con planes de jugar en Chile, a mis 28 años ya quería especializarme en mi carrera profesional, llegue a Valparaíso y con unos amigos fui un domingo a misa, frente a la iglesia estaba la sede del club Santiago Wanderers, entre allí y observe las copas, trofeos y logros, decidí enviar un correo para ver si lograba entrenar allí, al siguiente día recibí respuesta y los primeros días fui citado, desde allí estoy en el club” señaló el ahora internacional salonista.

Arellano agregó que en el suelo chileno recién es profesional el Fútbol Sala, contrario en Venezuela donde hace tiempo ya que esta modalidad tiene rango de profesional, “Sigo entrenando para estar en la mejor forma para llegar al torneo en Perú, seguro estoy será una experiencia muy bonita, estoy muy motivado porque será un nivel alto, entreno cada día fuerte, la competencia internacional será única, nunca pensé en que se me fuese a dar esta oportunidad, ya me he ido adaptando al sistema de entrenamiento acá, es totalmente diferente la metodología, me gane el cupo, y lo defenderé con técnica y disciplina” puntualizó Arellano.

El corderense Arellano fue formado en las filas de las canteras del Deportivo Táchira, jugó fútbol profesional en Segunda y Tercera división en Venezuela, en el año 2015 formó parte de la plantilla de Redi Colón en la Liga Nacional de Futsal y en 2016 jugó con el combinado de de PoliTáchira F.C en Tercera División, siendo el capitán de en el torneo Apertura y Clausura con esta institución andina.

Arellano añadió estar más que contento por alzar los colores de Venezuela en el sur “Soy el único venezolano del grupo, es otro mundo la forma de vivir en esta nación, cada día estoy más orgulloso de ser venezolano, de ser tachirense y llevando los colores de mi país en alto, no me olvido de donde vengo, mi tierra me lo dio todo y aquí estoy al frente, lo ideal es participar y competir de la mejor forma y así sellar mi nombre en la historia del club Santiago Wanderers, al que le estoy enormemente agradecido por esta oportunidad” indicó el salonista.​

La Copa Libertadores de América de Futbol Sala en su XVII edición se jugará del 21 a l 28 de mayo en Lima, Perú, en el coliseo IPD y en el coliseo Videna FPF, bajo formato de tres grupos de cuatro equipos, escenificando las tres jornadas de eliminatoria grupal el 22, 23 y 24 de mayo, el 25 se tomará un descanso general, el 26 de mayo serán los cuartos de final, jugándose con los clasificados, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, el 27 de mayo se disputarán las semifinales y la gran final será el 28 de mayo en suelo peruano.

La Copa Libertadores de América de Futsal contará con la participación de 12 equipos de la Conmebol, estos equipos del salonismo son Kimberley A.C de Argentina, Rico Sur Sucre de Bolivia, Carlos Barbosa de Brasil, Santiago Wanderers de Chile, Bello Real Antioquia de Colombia, Societa Sportiva Bocca de Ecuador, Club Cerro Porteño (Actual campeón de la justa continental) y Afemec de Paraguay, 1º de Mayo y Panta Walon de Perú, Old Cristtians Colonia Futsal de Uruguay y cierra la docena salonista el Caracas Futsal Club de Venezuela. NP