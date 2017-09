Rincón: El ilegal cobro unilateral por deposición de desechos en relleno sanitario

Con la finalidad de tratar la situación que se está presentando con la Mancomunidad Metropolitana del Estado Táchira (Mandesta) y el cobro que viene aplicando la Alcaldía de Torbes por la disposición final en el Vertedero de San Josecito, el concejal Gerardo Rincón, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal realizó en la mañana de ayer una mesa de trabajo con representantes del ejecutivo municipal y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua.

Con la presencia del síndico procurador municipal, Juan Carlos Cardozo, los ingenieros Edwin Montañez, coordinador de Saneamiento Ambiental de la Alcaldía de San Cristóbal, Ronny Chacón, en representación del Ministerio de Ecosocialismo y Agua en la región y la abogada Janet Andrade, jefe de la Sala Jurídica del Concejo Municipal se analizó la situación actual que se vive en San Cristóbal producto de la aglomeración de basura en las calles y avenidas, por lo que el concejal Rincón manifestó que “los habitantes de la ciudad están cansados de ver la basura en las calles y avenidas, centros de salud, centro, etc, por lo que es necesario buscar las herramientas y las acciones políticas para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir”.

Indicó el edil socialcristiano que aquí muchas instituciones han escurrido el bulto, siendo esta situación competencia del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, de la Gobernación y de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal. “Este Concejo Municipal hace un año exhortó muy responsablemente al Ministerio de Ecosocialismo y Agua a establecer un sitio para la disposición final de los desechos sólidos ya que estudios realizados por Mandesta demostraron que el vertedero de Torbes había que cerrarlo, sin embargo esta solicitud no ha tenido respuesta”.

–El mismo Alcalde de Torbes declaró que ese vertedero había que cerrarlo, por eso no nos explicamos como ahora le lanzan un salvavidas del Gobierno Regional para asumir este vertedero. Yo creo que debemos unificar criterios para que la ciudad de San Cristóbal y el resto de Municipios de la mancomunidad no sigan teniendo ese problema de salud pública producto de la acumulación de basura.

En este sentido, el edil señaló que no se puede efectuar un cobro unilateral al resto de Alcaldías en vista de que la Ley de Gestión Integral de la Basura en su artículo 15 numeral 10 establece que “el Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos tendrán las siguientes funciones: 10.- Proponer los parámetros y variables referenciales para cálculos y ajustes de las tarifas y tasas por los servicios de manejo de residuos y desechos sólidos”.

Es por esto que dicha comisión agregó Rincón- es la que nos va a indicar cómo deben llevarse a cabo estos cobros, así como el estudio técnico y financiero sobre el cobro de esta tasa. “Cabe preguntarse: dónde y cómo se llevaron a cabo los lineamientos para el cobro de esta tasa. No obstante, yo lo que estoy tratando es de que se aclaren las cosas y en definitiva, como concejal del Municipio San Cristóbal se mejore la calidad de vida y el servicio del aseo urbano a la población”.

En consecuencia el presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal le hace un llamado al Ejecutivo municipal de San Cristóbal ya que el Concejo Municipal aprobó una Ordenanza en el 2015 donde se le dan las herramientas para que establezca el cobro de la recolección, y disposición final de los desechos sólidos en la ciudad; “sin embargo, la gestión Ceballos no se ha encargado de aplicar estas herramientas para que todos los ciudadanos paguemos el aseo urbano. No es posible que la municipalidad esté subsidiándole a muchas personas que no cancelan ni la recolección, ni la disposición final de los desechos sólidos”.

De allí que la Alcaldía del Municipio San Cristóbal destacó el edil debe enviar a todos los trabajadores encargados de la fiscalización de este servicio a salir a la calle y visitar todos los sectores a fin de aclarar la situación de cancelación del aseo urbano domiciliario, y no continuemos con el problema de la basura acumulada en las calles y avenidas. De igual manera, el Ministerio de Ecosocialismo y Agua debe instalar un sitio de transferencia para que cuando ocurran este tipo de contingencias los desechos sólidas tengan una disposición final, mientras se resuelva la situación.

El ingeniero Edwin Montañez explicó que de acuerdo a los estatutos de Mandesta esta mancomunidad es la única encargada de disponer sobre el vertedero de San Josecito. Además al ser la basura un servicio público no se deben tomar este tipo de acciones.

En tanto que el representante del Ministerio de Ecosocialismo y Agua Ronny Chacón, señaló que la única figura reconocida por este Ministerio para llevar a cabo cualquier tipo de ejecución es Mandesta. “La administración del vertedero es Mandesta, por lo que la Alcaldía de Torbes está desconociendo los estatutos de esta institución”. Dijo, finalmente que se convocará a todas las Alcaldías que conforman la mancomunidad, previa convocatoria al Consejo Consultivo de Mandesta para dilucidar esta situación actual.

Doris Mendoza Díaz