Copei ratifica su apoyo por Fernando Andrade e invita a las primarias

Publicado el: 7 Septiembre, 2017 Hora:10:29 PM

El partido socialcristiano Copei ratificó que el único precandidato a la gobernación del Táchira que apoya toda su militancia se llama Fernando Andrade, el cual fue seleccionado después de la convención interna que se realizó en el seno de esa organización política.

De esta manera lo manifestó Wilfrido Tovar, presidente encargado de Copei en el Táchira, quien acompañado del diputado nacional Franklin Duarte, el diputado regional Gustavo Delgado, alcaldes, concejales de varios municipios y otros dirigentes, jóvenes y militantes del partido, ofreció una rueda de prensa para puntualizar la posición de esta organización política de cara al proceso de primarias que se realizará este domingo 10 de septiembre para elegir dentro de la alternativa democrática a quien será el candidato oficial para enfrentar al candidato del Psuv, José Gregorio Vielma Mora.

Señaló Tovar que Copei cuenta con todas sus estructuras “bien engranadas en las 66 parroquias de los 29 municipios de la geografía tachirense, preparados y dispuestos a movilizar a los militantes en todo el estado, así como con sus testigos electorales en cada una de las mesas para defender los votos de Fernando Andrade en la fiesta democrática que se vivirá durante las primarias”.

Igualmente indicó que aunque públicamente ha habido algunas voces que han manifestado su apoyo a otros candidatos, el equipo de militantes que los acompañaba está intacto dentro de Copei, porque “son disciplinados y formados en la democracia cristiana. Respetamos las preferencias y eso no nos afecta porque nuestro enemigo no está de este lado, por lo que nunca emitiremos una plabra de ofensa en contra de quienes hayan decidido apoyar otra opción, ya que a partir del lunes vamos a necesitar de cada uno de ellos, estar más cohesionados que nunca para derrotar al verdadero enemigo que en el Táchira no es otro que Vielma Mora”.

— El domingo viviremos una fiesta entre amigos, una competencia sana y democrática, y con la certeza de que Fernando Andrade resultará electo, en Copei el lunes esperamos a todos los precandidatos y a sus equipos de trabajo para unirnos y estar compenetrados en el principal objetivo que no es otro sino sacar de la gobernación al peor gobernante que estado alguno hay podido tener.

También destacó el dirigente socialcristiano que el domingo, además de las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, también se contará con el apoyo de gremios profesionales y sindicatos quienes han venido haciendo un excelente trabajo en función de sensibilizar a la población sobre la importancia del proceso de primarias y posteriores elecciones regionales.

Ratificó que “en Copei los verdaderos líderes con principios y formacion socialcristiana se mantienen en el partido a pesar de las dificultades por las que éste ha atravesado a lo largo de sus 71 años de vida, con una gran cartera de líderes, militantes y simpatizantes, dispuestos siempre a colaborar incluso con otras organizaciones aliadas en pos de la unidad necesaria que en el Táchira siempre hemos respetado”.

Por último hizo un llamado a todos los habitantes del Táchira “a participar en las primarias y a demostrar una vez más que somos mayoría y que del lado del gobierno son muy pocos lo que apoyan el saqueo y el deterioro de todas las estructuras del estado”.

