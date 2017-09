Theresa May: reconozco a la Asamblea Nacional como el órgano democrático de Venezuela

Publicado el: 7 Septiembre, 2017 Hora:3:40 PM

Londres.- El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, acompañado por la madre de Leopoldo López, Antonieta de López; sostuvieron una reunión con la Primera Ministra de Inglaterra, Theresa May,

en su despacho, donde expusieron la crisis política, económica y social que padece el país y denunciaron violaciones a la democracia y derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

La Primera Ministra inglesa mostró un rápido respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela “es un inmenso placer conocer al legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela a la que reconozco como el órgano democrático de ese país”. Asimismo manifestó la disposición del Reino Unido y de su Gobierno en colaborar con el restablecimiento de la democracia. También condenó cualquier violación a los derechos humanos por parte del Gobierno venezolano.

Por su parte, Borges le explicó a la mandataria May la importancia de hacer las gestiones para empezar a reconstruir la política y salir democráticamente de la crisis. “Hoy no tenemos Constitución en Venezuela y tienen a todos los poderes subordinados a un invento fraudulento e ilegal que es la Constituyente. La crisis económica ha hecho que en el país no hay dónde comprar comida ni medicinas; y además, la violencia, los muertos que han dejado, no les conmueve. Quieren convertir a Venezuela en país de esclavos sin democracia y sin derechos humanos”. sentenció el presidente de la AN.

En este sentido, Antonieta López destacó la persecución y violaciones de derechos humanos a los manifestantes y dirigentes políticos opositores al Gobierno de Maduro y señaló que la comunidad internacional no debe perder de vista el aumento de detenciones y presos políticos en Venezuela. “Estamos ante un Gobierno represor al que hay que forzar a que libere a los detenidos por pensar distinto. En 2016 había 74 presos por razones políticas; pero hoy tenemos 603, en su mayoría, jóvenes. Eso no debe seguir ocurriendo”.

Durante la tarde también se reunieron con el viceministro de relaciones exteriores para América Latina Alan Duncan, con quien reiteraron la importancia de que la comunidad internacional acompañe a Venezuela en estos momentos. Luego el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue invitado a la Cámara de los Comunes a un encuentro con parlamentarios del Reino Unido.

Nota de Prensa