Para emigrar a EEUU será necesario saber inglés y tener suficientes dólares

El proyecto de ley migratorio S.354 que el presidente Donald Trump respaldó este miércoles, incluye cambios significativos que rigen desde hace más de 50 años y están regulados por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA).

El proyecto S. 354 cambia no solo conceptos estipulados por la INA, sino que modifica programas que regulan la inmigración legal a Estados Unidos.

Solo inmigrantes que sepan inglés y con recursos económicos

El proyecto de ley cambia el concepto de inmigrante. En sentido amplio, este es la persona que viaja a otro país (en este caso a EEUU) con la intención de establecerse ahí, sea de manera temporal o permanente. Sin embargo, el proyecto Cotton-Perdue estipula que el inmigrante que entra legalmente a Estados Unidos, además de tener visa, debe saber hablar inglés, demostrar que puede mantenerse financieramente durante su permanencia y contribuir significativamente al país.

Endurece los requisitos para obtener visas

Cambia la lista de requisitos para la obtención de visados de no inmigrante y para asegurar que la persona que ingresa a EEUU solo permanezca el tiempo autorizado, no se quede más tiempo que el autorizado y no se convierta en una carga pública.

Ordena revisar el programa de asilo

En el año fiscal 2015 el gobierno estadounidense concedió 17,878 asilos. De ellos, el 14.4% fueron para ciudadanos chinos (14.4%), seguido de El Salvador con 1,870 (10.5%), Guatemala con 1,713 (9.6%) y Egipto con 1,517 (8.5%). El S. 354 pide al secretario del Departamento de Justicia que lo revise para hacerle cambios de acuerdo con los objetivos del plan.

En lo que va corrido del año, hay más de 18,300 solicitudes de asilo político en Estados Unidos, convirtiendo a Venezuela en la nación con el mayor número de peticiones. No obstante, el camino hacia una permanencia legal en el país, mediante un asilo puede ser un proceso largo, difícil y sin resultados exitosos. ¿Quiénes pueden asilarse y trabajar? La abogada Mayra Joli responde.

Cancela la lotería de visas

El plan S. 354 elimina la lotería de visas, que cada año sortea 50,000 residencias legales permanentes (green card) entre unos 12 millones de participantes de los cinco continentes. El sorteo fue creado por el Congreso en 1990.

Limita el programa de refugiados

El techo de visados para refugiados en el año fiscal 2016 (durante el gobierno de Barack Obama) fue fijado en un máximo de 85,000, y para el año fiscal 2017 se amplió a 100,000. El proyecto Cotton-Perdue lo reduce a 50,000.

