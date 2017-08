Las FAN se han dedicado a todo menos a ser Fuerzas Armadas: Ramos Allup

Publicado el: 7 Agosto, 2017 Hora:8:36 PM

Dip. Henry Ramos Allup.

El parlamentario expresó que el comandante general del Ejército narró la reproducción de la segunda parte de la Batalla de Carabobo al referirse al enfrentamiento en el Fuerte Paramacay.

El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se refirió al enfrentamiento registrado en el Fuerte Paramacay de Naguanagua, estado Carabobo, e indicó que estas situaciones reflejan la “descomposición del mundo militar y “el desdichado tema del militarismo en plan de protagonismo político”.

“Escuché al Ministro de Defensa hablar como si hubiesen obtenido una victoria épica ante el hecho concreto de que un capitán retirado, junto a un grupo de civiles o de militares, se hubieran llevado unas armas. Señor, lo que dejaron al descubierto fue la impudicia de estas pobres Fuerzas Armadas, que cualquier persona que entre ahí se lleva el parque de armas y no les pasa nada o casi nada”, puntualizó.

“Debemos pedir al cielo que no nos invadan los habitantes de la Republica de Lilliput o Ínsula Barataria porque estos militarones con el pecho recamado de avalorios, lleno de condecoraciones de batallas que nunca han peleado, van a echar una carrera y nos van a dejar desguarnecidos porque no han cumplido con sus deberes constitucionales, ni han defendido el territorio nacional, ni la integridad de la patria ni la vigencia de la constitución ni un cipote”, dijo durante una intervención en el Palacio Federal Legislativo.

El legislador señaló que el mayor general Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército, ofreció declaraciones desde la puerta del cuartel “en un castellano inextricable”, donde narró la reproducción de la Batalla de Carabobo, capitulo dos. “Ese es otro que se va a morir de inteligencia porque ni hablar sabe. Miren como estamos de expuestos con esas FAN que se han dedicado a todo menos a ser Fuerzas Armadas”, añadió.

Contra la dictadura

“Estamos encarando una dictadura para quien el estado de derecho no vale absolutamente nada. Aun cuando no hay estado de derecho, las fuerzas democráticas tienen que dar el debate que las fuerzas factuales, en este caso la dictadura, no quieren dar”, expresó Ramos Allup.

El parlamentario también opinó sobre la Asamblea Nacional Constituyente. “Hasta el espacio físico se lo van a llevar, bueno, tendrán que venir a caernos a tiros, no sé qué será lo que irán a hacer. De cualquier cosa son capaces esos rufianes, si han sido capaces de secuestrar, de arruinar, de haber convertido este país en la patria desecha que actualmente es, como no se van a atrever a robarse el espacio físico como muchas otras cosas que ya se han robado”, manifestó.