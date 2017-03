Mud acuerda elecciones primarias y blindarse ante amenaza de ilegalización

El diputado Freddy Guevara (VP), portavoz de la coalición opositora exigió la convocatoria de elecciones regionales.

La Unidad Democrática anunció este martes al país la adopción de un compromiso para hacer frente a la amenaza de ilegalización y cancelación de los partidos políticos de oposición, y a la estrategia del Gobierno de desconocer y eliminar definitivamente el derecho al voto de los venezolanos.

El compromiso fue adoptado de manera irrestricta por todos los partidos políticos que integran la Unidad Democrática y por sus diferentes líderes, coincidieron en señalar los diputados Winston Flores y Freddy Guevara al hacer el anuncio, en representación de la alianza opositora, durante una rueda de prensa.

“El compromiso fue acatado de manera unánime por todos los partidos, porque el espíritu del documento es el del rescate de la democracia y para decirle a los venezolanos que esta Mesa de la Unidad no se doblega, que los partidos que forman esta Mesa de la Unidad tampoco se doblegan ante la situación; y que estamos más unidos que nunca, que aquí se demuestra lo que quiere el país y que la reestructuración que ha venido teniendo la Mesa está dando sus resultados”, dijo Flores.

“Es un acuerdo muy importante que hemos alcanzado todos los partidos políticos de la Unidad, y que nos compromete y sobre todo nos blinda para evitar que el régimen cumpla su objetivo de elegir a su oposición, dividirnos y sacar del camino a los candidatos o partidos que a ellos no les convengan. De esta manera creemos que hemos avanzado en una importante estrategia que blinda al pueblo de Venezuela y blinda a los partidos de la Unidad Democrática”, apuntó Guevara.

“Aquí están Primero Justicia con liderazgos tan importantes como los de Julio Borges y Henrique Capriles; Acción Democrática, con el liderazgo de Henry Ramos Allup; Avanzada Progresista, con el liderazgo de Henry Falcón; Un Nuevo Tiempo, con el liderazgo de Manuel Rosales; Movimiento Progresista de Venezuela, con el liderazgo de Liborio Guarulla. Tenemos a Alianza Bravo Pueblo, que representa el liderazgo de Antonio Ledezma; a Vente Venezuela, que representa el liderazgo de María Corina Machado; a Voluntad Popular, que representa el liderazgo de Leopoldo López; y a La Causa R, que representa el liderazgo de André Velázquez”, precisó Guevara.

“Es un compromiso en el que todos los partidos políticos y todos los liderazgos estamos de acuerdo, y es un paso fundamental para defender a la Unidad Democrática”, insistió el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

“La idea es no canibalizarnos entre nosotros sino buscar la manera de que todos podamos quedar. Pero para el caso de que alguno no quede o decida no participar (en el proceso de validación), está este acuerdo político. De esta manera estamos uniéndonos y protegiéndonos entre todos”, aseguró.

Uno para todos y todos para uno

Al ampliar detalles de los alcances del compromiso, Guevara señaló que la Unidad Democrática seguirá reconociendo a los partidos que integran la coalición, independientemente de que mañana el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “valiéndose de alguna locura de ellos” desconozca a alguna de estas organizaciones políticas.

Explicó que mediante este acuerdo, el partido de la Unidad que logre sobrevivir al proceso de renovación exigido por el CNE, prestará su tarjeta para todos los candidatos de los demás partidos, candidatos que serán escogidos mediante elecciones primarias, proceso en el cual la Unidad comenzará a trabajar en lo inmediato.

“Los candidatos serán los que definamos en las primarias, independientemente de que el partido al cual pertenezca ese candidato esté legalizado o no. Todos pueden participar porque nosotros reconocemos lo que está acá, en este documento, no lo que diga el resto. Es un reconocimiento de nosotros”, señaló.

“La tarjeta que quede viva, bien sea la de la Unidad, que no está en juego pero que sabemos que tiene una amenaza de ilegalización, o las que queden validadas, las podrán usar todos los partidos, sin condicionamientos”, aclaró.

“Eso quiere decir que si, por ejemplo, la tarjeta de Voluntad Popular sobrevive al proceso de validación, entonces la prestará para que se inscriban todos los candidatos. Pero no por ello VP va a exigir a cambio la Alcaldía de Libertador, por poner un ejemplo. Si el acuerdo unitario dice que las primarias en ese municipio las ganó Winston Flores, que es de Vente Venezuela, la tarjeta de VP tendrá que inscribir a Winston Flores, queramos o no”, apuntó.

“Esta es la forma en la cual nos estamos protegiendo. Por supuesto, tendremos que avanzar en el tema de las primarias. El desarrollo de estos aspectos lo dejaremos para un próximo pronunciamiento. Ya estamos en contacto con los equipos técnicos para ver de qué manera podemos iniciar cuanto antes este quinto compromiso que es la activación del proceso de las primarias”, añadió.

“Estamos haciendo todo por unificar los esfuerzos, corregir los entuertos, aprender de los errores y reafirmar lo positivo para que todos juntos podamos avanzar en una estrategia y en una visión unitaria que le señale el camino a Venezuela para salir de esta dictadura lo antes posible”, enfatizó.

Advirtió que este no es un problema ni de los líderes ni de los partidos políticos, sino de toda la sociedad democrática venezolana para enfrentar esta dictadura que está moribunda pero que se niega a morir. “Como decía (el líder del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses) Martin Luther King, aquí ya no está en discusión si va a haber un cambio, aquí lo que está en discusión es cuán costoso va a ser el funeral para el pueblo. El funeral de la dictadura se le está haciendo muy costoso al pueblo porque (el Gobierno) se niega a reconocer que perdió la realidad y se aferra al poder por los temores que tiene y por la defensa de sus privilegios”, indicó.

Volverá la presión interna

Guevara reiteró que el proceso de renovación de los partidos en nada impide que el CNE convoque las elecciones de gobernadores que se debieron realizar en 2016, ni las de alcaldes que se deben efectuar este año. “La tarjeta de la Unidad Democrática está hoy legal. Que ellos la tienen bajo amenaza, es otra cosa. Sabemos que el Gobierno tiene esa intención, pero el proceso de validación de los partidos no impide la convocatoria de las elecciones que nos deben. El país tiene que tener elecciones. Se robaron el revocatorio y suspendieron las elecciones de gobernadores el año pasado. No podemos seguir permitiendo eso”, dijo.

“Esto es parte de las otras cosas en las que tenemos que avanzar en la Unidad para recuperar la fuerza, recuperar la confianza, recuperar el camino y poder ejercer una presión efectiva que haga que este país tenga elecciones: las de gobernadores, que nos deben; las que corresponden este año, que son las de alcaldes; y, por supuesto, las que necesitamos, que son las elecciones presidenciales para resolver los problemas de raíz”, apuntó.

“Ellos no las han convocado todavía, pero precisamente este acuerdo parte de la decisión de no esperar más a que el CNE anuncie el cronograma para realizar nosotros el proceso de las primarias, sino que queremos avanzar en esto desde ya”, explicó.

En este sentido anunció que paralelamente a las acciones que representantes de la Unidad vienen emprendiendo en el plano internacional, se continuará con la presión nacional, que es la más importante. “Dentro de poco se estarán anunciando unas convocatoritas para ejercer la presión que hace falta y que haga que esta dictadura abra una compuerta para que el pueblo de Venezuela se pueda expresar y pueda elegir a quiénes quiere que lo gobierne”, señaló.

En cuanto al proceso de renovación de los partidos, Guevara refirió que la decisión del CNE sobre el tema de la doble militancia es inconstitucional. “Pero estamos enfrentándonos a una dictadura y entendemos que tenemos que avanzar por encima de los obstáculos que nos pongan”.

En tal sentido hizo un llamado a la población a tener presente que si firman por un partido no deben hacerlo por otro.

Refirió que las condiciones impuesta por el CNE para la renovación de los partidos se hace muy cuesta arriba porque no hay ni el tiempo ni los equipos necesarios para poder lograrlo. “Hay sitios en los cuales ni aunque estuvieran firmando las personas durante las 48 horas, se alcanzaría la meta. Esa situación se está presentando en Zulia, Lara, Carabobo o Miranda, donde solo hay un centro por municipio. El municipio Sucre, del estado Miranda, tiene 500 mil votantes y un solo centro. En Maracaibo es igual. Eso es absurdo”, concluyó.