Juventud del PSUV rechaza protestas en las adyacencias de la UCAT

Publicado el: 7 febrero, 2017 Hora:6:23 PM

José Leonardo Rojas, coordinador regional de la JPsuv.

Representantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela del estado (JPsuv), rechazaron este martes “las acciones violentas ocurridas en las adyacencias de la Universidad Católica del Táchira (Ucat)” la mañana de este lunes y martes por manifestantes encapuchados que hacen vida en esta casa de estudio.

José Leonardo Rojas, coordinador regional de la JPsuv, manifestó que lamentan que la juventud opositora del estado que no compagina con el gobierno nacional o regional se presten para estas acciones que afectan la tranquilidad de las comunidades del Barrio San Carlos y Barrio Obrero.

“Sabemos que estas acciones responden a un llamado a nivel nacional ó a una operación que han denominado “Operación Libertad”, la cual se ha desarrollado desde los inicios de la guarimba del 2014”, dijo.

Agregó que los jóvenes del Psuv quieren hacer un llamado a la reflexión ante estos actos ya que estos, responden a la mala política ó a la división de la mesa de la unidad democrática (Mud).

Rojas, hizo referencia a algunos titulares del diario de circulación regional que indican que por primera vez ciudadanos adeptos a la MUD están reconociendo la verdad, “Santiago Contreras: presento mi renuncia a la MUD porque en la actual estructura no es posible avanzar”, “Virginia Vivas: me excluyeron de Copei y me contare (sic) por fuera” y “Patricia de Ceballos: los venezolanos no se sienten representados por la MUD”.

Finalmente resaltó que mientras otras personas buscan desestabilizar el estado, el gobierno regional se mantiene trabajando en la carnetización de la patria, en el Clap, en la educación, salud y otras actividades en pro del desarrollo del estado.