Venezolanos provenientes de otros estados no pueden realizar compras en Cúcuta

Publicado el: 6 Octubre, 2017 Hora:3:19 PM

Debido al paro cívico iniciado por el gremio de las casas de cambio en el departamento Norte de Santander en Colombia, cientos de venezolanos, provenientes de otros estados del país , perdieron el viaje de hasta más de doce horas y no han podido realizar ningún tipo de operación con la moneda nacional.

Así lo informó el concejal del municipio Bolívar Carlos Chacón quien afirmó que esta situación se evitaría, si el gobierno nacional implementa políticas económicas y sociales serias, con las que se fortalezca la producción de alimentos y medicinas, siendo estos los principales rubros que adquieren os venezolanos una vez que cruzan los puentes internacionales.

“Con esto vemos como se desnuda la irresponsabilidad del gobierno nacional en cuanto al tema del control de cambio, como se desnuda la necesidad que tiene el venezolano de ir hacia el lado colombiano de manera legal, con sus bolívares, para hacerse de divisas y comprar los productos que en nuestro país escasean por la mala política de producción, está claro que el bolívar fuerte no sirve, a nivel internacional no está sirviendo para absolutamente nada”, apuntó el edil.

También explicó que el cierre de las casas de cambio se extendió hasta los minoristas o los llamados maneros, que se encuentran al cruzar los puentes internacionales Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander. Los comerciantes de La Parada, El Escobal y Cúcuta no están recibiendo los bolívares dado que no hay cotización establecida en cuanto al bolívar respecto al peso.

“Se necesita que el gobierno regional y nacional se aboquen a esto, necesitamos las divisas para poder comprar ya que aquí se robaron el aparato productivo y, al no haber producción no hay productos, no hay nada que adquirir y ya no tenemos pesos que eran una especie de tanque de oxígeno con el que se podían adquirir los rubros en el vecino país”, finalizó.

Nota de Prensa