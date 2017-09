Gómez: “Los productores del Táchira son unos héroes”

6 Septiembre, 2017

La candidata a la gobernación del estado Táchira, Laidy Gómez, le recordó a los venezolanos que las últimas elecciones donde la oposición ha ganado de manera abrumadora ha sido gracias al padrón electoral donde los testigos defienden la voluntad de los electores frente a lo que ella considera, un abuso y pretensión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de hacerle creer a los ciudadanos que ellos pueden manipular el voto.

“La confianza no se la estamos pidiendo al pueblo respecto al CNE, la confianza la pedimos en las organizaciones políticas que hemos venido formando los padrones electorales que son los que defienden el voto en las mesas. Lo importante es confiar en los hombres y mujeres que estarán como testigos cuidando y defendiendo el voto del pueblo; para eso tenemos testigos que han sido responsables llegando temprano a las mesas, teniendo el acta en la mano, lo que permite realizar una auditoría”, explicó la aspirante por Acción Democrática a la gobernación del Táchira.

En referencia a la continuidad de los consejos legislativos como órganos de control y administración de recursos para los gobernadores, Gómez señaló que esa decisión obedece al temor del Ejecutivo Nacional de perder todos los espacios de control político dentro de los estados de Venezuela.

“Suspender ese proceso es una acción macabra para poder perturbar los gobiernos regionales, pero además, eso evidencia el temor y que no están en condiciones de montar gobiernos paralelos y no porque las falte voluntad, sino por el auto-bloqueo financiero y la presión internacional. Lo que sí le quiero decir al Gobierno es que su estrategia va ser minúscula frente a la voluntad del pueblo de unirse a estas gestiones regionales, donde nosotros con todos los sectores políticos vamos a buscar soluciones”, dijo.

Visibilizar estatus de migrantes venezolanos en Cúcuta

La aspirante relató durante su participación en el programa Primera Página por Globovisión, que el estado Táchira tiene ciertas particularidades y necesidades que deben ser atendidas con la celeridad y responsabilidad que corresponde al administrador de los recursos del situado constitucional, en la figura del primer mandatario regional.

Sus propuestas las centró en cuatro necesidades básicas: Salud, Vialidad, Educación y frontera. Al respecto destacó que, aunque esta última no es su competencia directa, se convertirá en la voz de ante las instancias competentes para que se agilice la gestión diplomática entre Colombia y Venezuela frente a una crisis que afecta a los migrantes.

“Existe una debilidad diplomática que afecta de manera contundente la realidad que viven los venezolanos migrantes en las plazas públicas del Norte de Santander que dependen de la caridad de ONG para recibir un plato de comida, ante esta situación no hemos visto al Gobernador reconocer esa realidad para buscar soluciones, que aunque no es una competencia propia el promocionarlo desde esta instancia puede ayudar a encontrar soluciones”, sentenció.

Los productores del Táchira son unos héroes

Gómez destacó que apoyará todas las iniciativas para la producción agroalimentaria porque los trabajadores del campo tachirense representan el 47 por ciento de la producción nacional.

“Los hombres y mujeres que trabajan en el campo son unos héroes, pese a que Agropatria no les ofrece la materia prima y el Gobierno les cierra todas las puertas”. Asimismo, ratificó su compromiso con el sector para iniciar el reacondicionamiento de las vías agrícolas

Entorno a la salud y la educación, la aspirante a la Gobernación del Táchira consideró que es vital administrar los recursos junto a las auditorias para lograr nivelar y ofrecer los servicios a los tachirenses.

Combustible en divisas

Laidy Gómez ratificó su propuesta legislativa sobre la venta de combustible a través de estaciones de servicio en suelo internacional para que sean administradas y auditadas de manera estricta, de modo que los recursos estén disponibles para las necesidades básicas del estado Táchira.

“Si eso se materializa va a descender el contrabando de combustible. Nosotros en el tema de la gasolina, aunque no sea una competencia, vamos a ir a todas las instancias pertinentes porque no se explica que haya en suelo tachirense estaciones de servicio internacionales cuando los vehículos del vecino país no pueden cruzar a comprar el combustible”, sentenció.

