Opositores marcharán hasta sedes regionales del CNE este miércoles para rechazar Constituyente

Publicado el: 6 Junio, 2017 Hora:5:16 PM

El diputado por el Táchira, Juan Requesens fue el vocero de la MUD para informar sobre esta actividad de protesta.

El próximo miércoles 7 de junio todo el país se movilizará hasta las sedes de la Junta Regional Electoral en cada estado, en rechazo al fraude constituyente, así lo informó el diputado a la Asamblea Nacional por el Táchira, Juan Requesens, al asegurar que este lunes nuevamente el pueblo demostró que no le teme a la represión y que la dictadura no los sacará de las calles.

Requesens fue el vocero de la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática este lunes luego de una jornada de más de 12 horas de protesta, “hoy nuevamente resistimos, y logramos volver locos a esta Guardia Nacional y a esta Policía Nacional. Porque nosotros no salimos a la calle para que nos repriman, sino con la esperanza de vivir en un país mejor, donde haya futuro, y además para seguir desnudando y arrinconando a la dictadura de Nicolás Maduro”.

“Este es un gobierno que pasó 18 años diciéndole a la gente que eran el gobierno del pueblo, y que hoy no pueden ver a la gente reunida y en la calle porque les disparan. Un gobierno que asesina jóvenes, que agrede abuelas, que detiene inocentes. Ya llevamos 66 días en la calle y aquí no se rinde nadie, la dictadura no nos va a sacar de la calle, y hoy el país entero quiere que Maduro se vaya, y la Constituyente no va porque nadie está de acuerdo” señaló Juan Requesens.

En otro orden de ideas, le recordó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol que está citado a comparecer ante la Asamblea Nacional para este martes 6 de junio: “señor Reverol usted jamás tapará las rayas que tiene, porque tendrá muchas estrellas pero no las representa, usted está rayado y cada bomba que lanza usted, asesino, es una página más para su expediente porque usted va a pagar y va a tener que responder por sus delitos”.

Advirtió el parlamentario de Primero Justicia que toda Venezuela está en rebelión y tendrán los resultados que están esperando, porque esta lucha no es solo contra la Constituyente, sino para salir de una vez de esta dictadura.

Más temprano el diputado Requesens, junto a su homólogo Miguel Pizarro, fue agredido por la Guardia Nacional Bolivariana cuando iniciaba el “Plantón Nacional” en la autopista Francisco Fajardo y fue lanzado a una alcantarilla, situación que le ocasionó heridas en sus brazos. Luego resultó afectado por los gases lacrimógenos lanzados por los represores en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Gobiernos de Colombia y Argentina emitieron comunicados rechazando la violencia con la que actúa el gobierno venezolano en contra de políticos y manifestantes.

Juan Andrés Mejia, también parlamentario denunció las agresiones a numerosos equipos de prensa que cubrían las manifestaciones en Caracas, y condenó una vez más la actuación desmedida de los cuerpos de seguridad en contra de los periodistas y reporteros gráficos, al tiempo que instó a los ciudadanos a mantenerse activos en las calles.