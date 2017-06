Convocan a paro cívico en el municipio Junín este miércoles por 12 horas

Publicado el: 6 Junio, 2017 Hora:5:11 PM

El concejal del municipio Junín, Danny Carrillo junto al docente de la Upel Valentín Durán informaron sobre esta nueva acción de protesta.

Un paro cívico de todos los sectores que hacen vida en la localidad de Rubio, municipio Junín del estado Táchira, se realizará este miércoles 7 de junio durante 12 horas, ante las limitaciones que han tenido sus 120 mil habitantes en materia de servicios públicos como: gas, agua, electricidad, combustible y medicamentos, que los ha llevado a trancar las vías durante varios días.

El concejal del municipio Junín, Danny Carrillo, informó que después de realizar varias asambleas de ciudadanos y consultas públicas, el Concejo Municipal a través de la mayoría calificada de sus integrantes, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y como garantes de los servicios públicos en la localidad, aprobaron la realización del paro cívico.

Precisó que la paralización de actividades será de 6 de la mañana a 6 de la tarde, exigiendo la restitución de los derechos económicos y el cumplimiento de los derechos colectivos. “Diversos sectores sociales como transporte, comercio, salud, juventud, universidades públicas y privadas, trabajadores, abogados, se sumarán al paro cívico, por tanto hacemos el llamado a quienes están padeciendo la escasez de comida, el desabastecimiento, la devaluación de nuestra moneda, que se sumen conscientemente, espontáneamente a este paro, que lo único que persigue es hacerle un llamado a los entes del Gobierno nacional, para que garanticen los derechos colectivos de la comunidad de Junín”.

Al referirse a la falla en los servicios públicos, comentó Carrillo que en el caso del agua potable, a pesar de tener el río Quinimarí atravesando el territorio, hay zonas en las que el agua llega tan solo dos veces por semana, y en las demás no cuentan con el vital líquido las 24 horas.

En cuanto a electricidad, destacó que hay un total abandono en el mantenimiento de las redes que distribuyen la energía eléctrica, ocurriendo hasta 8 apagones diarios, pasando algunos sectores 12 horas sin electricidad, lo que además afecta el servicio de internet.

Sobre el gas doméstico acotó que en las calles se han concentrado más de 3000 personas en la Gran Vía, sector Bolivia, Cumbres Andinas, entre otros, con bombonas en mano exigiendo la llegada de los camiones con el servicio.

“Todos los sectores lo acordaron”

Por su parte, Valentín Durán, quien es docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador –Upel-, en representación de los gremios, manifestó que todos los sectores están de acuerdo con el paro ciudadano, porque los niveles de desabastecimiento en Junín son insostenibles.

“Este paro es totalmente activo, pero muy pacífico. No habrá alteración del orden público, no habrá violencia, y aquel que no quiera sumarse al paro está en su derecho. Llamamos a la conciencia del ciudadano común para que vea el desastre del país que tenemos. Rubio quiere ser bandera y demostrarle a todos los municipios del Táchira, y a Venezuela, que el ciudadano se cansó de la arbitrariedad y de las malas políticas económicas y sociales”.

Destacó que los accesos a la localidad serán trancados por personas, no con obstáculos, para que se entienda que el sector está en rebeldía y protesta.