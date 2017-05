Como la canción de @gdavilaoficial “Barco a la deriva”

Publicado el: 6 Mayo, 2017 Hora:7:04 AM

Por Robert Alvarado

“…Ha llegado la hora de resistir en las calles por tiempo indefinido y marchar a Miraflores, sin retorno, contra el régimen dictatorial que entrega la patria…” Hermann Escarrá Malave

Empezaría entonando una canción de Guillermo Dávila: …Si es como dices que haces aquí envenenando este mes de abril… esa canción (https://www.youtube.com/watch?v=5C3b6cWjBA4) esta dedicada a una mujer y hoy se la dedicó también a otra mujer que se llama Venezuela. Una mujer a la que hoy día la puedo comparar con un barco. Una nave llena de sueños que va sin veleta para las costas y los puertos de un mundo irreal. En donde el capitán (un chofer de autobuses) Maduro es muy parecido al personaje de comiquita llamado Popeye quien junto con su fiel mujer Oliva, viajan a mares abiertos y no saben manejar ese velero ya que sus tripulantes y marineros no se pueden confiar en ellos. A este capitán el nuestro no a Popeye le conocen los demás navegadores de mar por ser una escoria dentro de una cúpula del gobierno donde actúan como piratas. En donde no se le pude confiar es nada. Es como si le diéramos la confianza a un tigre o a una cobra, pues como lo sabemos, cuando menos lo piense te atacan y te meten la puñalada trapera. No tienen piedad con nadie. Pelean como fieras por no perder el poder.

Lo que es cierto, es que el mundo no funciona a través de colectivos, funciona a través de individuos o personas o como lo queramos llamar. En Venezuela lo hemos aprendido a la fuerza, a través del horror que ha significado un régimen colectivista como lo es el socialismo. Ese Socialismo con cara demócrata y con el corazón comunista ha demostrado que solo trae miseria, hambre y muerte….y un grupito de desgraciados que se enriquecen a costa de la ignorancia y servidumbre de pueblos que han caído en la desgracia de dejarse dominar, en las decenas de violaciones constitucionales que comete el régimen como las que se vieron en el mes de Abril con las desacertadas decisiones 156 y 157 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que han dado origen a las últimas manifestaciones de la población, y los mas cumbre del asunto que este chofer en vez de rectificar lanza el golpe más aberrante no solo para la población que lo adversa sino para sus seguidores, Maduro llama a convocar una Asamblea Constituyente, (https://www.youtube.com/watch?v=122FLv4njY8) para destruir el único legado de su comandante eterno, la niña de los ojos de Chávez la Constitución de 1999, esta convocatoria POR DEMAS INCONSTITUCIONAL ha sido percibida por la inmensa mayoría de la población, como una iniciativa divorciada de las urgentes necesidades del país y como un paso más en el socavamiento del Estado Social de Derecho previsto en la actual Constitución que ellos mismo hicieron nuestra Carta Magna.

Como se burlo de un pueblo que le dio la congruencia para que enrumbaran al Estado a ser el mejor país del mundo y lo peor como perdieron la mejor de las oportunidades económicas para convertir al país en una verdadera potencia. Por más de 15 años estuvieron manejando una economía con un barril de petróleo a más de 100 dólares y todo lo despilfarraron y se lo robaron. Según se dicen en las calles de Venezuela, todos están multimillonarios en dólares, con cuentas que los ceros se pierden de vista. Destruyeron el aparato productivo del país, acabaron con el libre mercado, acabaron con la agro-industria, acabaron con el empleo, destruyeron nuestro futuro y el de las futuras generaciones.

Un gobierno que va en picada y busca salvarse y no perder el mando que no le den un golpe de timón y por esto se inventa una fulana constituyente. Que no es más que un fraude golpista enmascarado en una reforma constitucional, comunal, a la cual el proponente no tiene la iniciativa constituyente, dado que el referendo constitucional que voto el soberano (https://www.youtube.com/watch?v=3Hx_WejAEmQ) en el 2007 le negó al Presidente Chávez la posibilidad de ejercer esta iniciativa, todo esto puede ser revisado en el proyecto de constitución fallido del 2007, aseguro en tono enfático que el proyecto de reforma de Chávez del 2007, abarcaba parte programática y dogmática de la constitución y se votaron propuestas como las relativas al territorio, la incorporación de las milicias como componente de las Fuerzas Armadas, la creación de la democracia socialista, la reforma comunal.

Un proyecto que denuncio el ex constituyentista Pablo Medina este paquete chileno solo se trata de promover cambios fundamentales propios de una constituyente ni afectar los principios fundacionales del estado, como la creación de una nueva constitución, un nuevo ordenamiento jurídico, o la refundación del estado y el fraude en el contenido en el decreto, según los objetivos programáticos son, la paz, la constuticionalización de los derechos adquiridos y la reforma del sistema de justicia para evitar la impunidad, para proponer esta iniciativa constituyente ya que de lo que se trata es de una reforma constitucional comunal, y que no solo es una estafa institucional sino que constituye una estafa agravada continuada a los supuestos sujetos históricos, trabajadores, mujeres, jóvenes, cultores, ya que desde el 2001 hasta el 2014 el proyecto Chavista y Madurista han contado con la Asamblea Nacional, con el TSJ y con la Presidencia de la Republica, se ocuparon solo de constitucionalizar la entrega del país a China, Rusia, Irán, así como el Proyecto del Arco Minero a los cuales toda la Sala Constitucional del TSJ decretó la constitucionalidad de los mismos es decir la bendición a estos señores del poder.

Según Elías Jaua ministro de Educación y presidente de la Comisión para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dijo: La oposición no se sentará para buscar espacio para la política… Lo que quiere la gente es que se cambien las autoridades con nuevas elecciones mas no cambio de Constitución como se hizo en el año 99. Porque los mismos venezolanos sabemos que es lo que buscan los supuestos herederos del trono solo buscan tener más tiempo para poder seguir en el poder es decir no perder el coroto. Por eso digo si los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acuden a esa reunión para el próximo lunes 8 de mayo, el venezolano común no la pudiera ver bien solo si esa reunión trae como propuesta una alternativa que es la salida del régimen como la plantea la sociedad civil, por allí pudiera ver humo blanco como se hace en el vaticano para elegir al nuevo Papa y salir al balcón del pueblo diciendo:Habemus Praeses.

