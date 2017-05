Alianza Nacional Constituyente llama a recoger firmas y convocar ANC originaria

Publicado el: 6 Mayo, 2017 Hora:10:14 AM

Ante el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de convocar a un proceso Constituyente, inconstitucional y fraudulento, el Día de los Trabajadores, 1ro de Mayo de 2017, manifestamos nuestro más enérgico y firme rechazo a este despropósito de un proceso convocado y controlado por el régimen, que aleja la posibilidad constitucional de rescatar la democracia y la institucionalidad del país. Solo unidos y poniendo por delante el interés nacional, evitaremos este nuevo asalto inconstitucional y anti democrático del régimen a la soberanía nacional, que amenazado de perder el poder, hace uso de todas las instancias del gobierno por él controladas, para ejecutar infraganti un nuevo fraude electoral y consolidar su proceso de devastación nacional.

El despropósito planteado el 1ro. de Mayo por un Presidente destituido por la Asamblea Nacional, no recoge, en modo alguno, el interés supremo del cambio profundo en el que hemos insistido desde la ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE, (ANC), para el desarrollo de un Proyecto de País concertado por todos, que vaya en la dirección de solucionar la profunda crisis que azota la Nación. La intención del gobierno es recurrir a un nuevo fraude, atentando contra la universalidad del voto y estafando a la soberanía popular, para consolidar su dictadura, cerrando toda opción electoral y teniendo controlado los poderes del estado, en especial el CNE y TSJ, voceros genuflexos del régimen, para constitucionalizar el Plan de la Patria comunista y cristalizar el cambio de la Constitución que no pudieron realizar en el 2007.

Lamentablemente el noble propósito de la ANC de llamar a ejercer la Soberanía Popular de convocar y defender un proceso constituyente de carácter originario, acorde con los artículos 5, 347, 348 y 349 de la constitución, no ha sido acogido por algunos factores de la oposición democrática del país, quienes posiblemente sin evaluar las implicaciones que esto podría tener para Venezuela, negaron tal posibilidad, en la que aún persistimos, y de la que seguro estamos nos acompañarían las grandes mayorías nacionales de una manera firme, decidida y contundentemente por la libertad, la paz y la democracia.

Al no entender esta nueva y seria amenaza, nos estaríamos poniendo de espaldas al supremo interés nacional, y corregir esto pasa por deponer todo tipo de aspiraciones de grupos o individualidades y disponernos todos los factores democráticos del país a enfrentar decididamente esta grave situación, llamándolos a hacer causa común para el rescate de la patria, haciendo una verdadera convocatoria a un Proceso Constituyente Originario legítimo, autentico y democrático que no pase por los poderes Constituidos TSJ y CNE del régimen (Artículos 5. 70, 347, 348, 349 y 350), para concretar de manera efectiva y necesaria el “Gran Dialogo para el Gran Cambio Constituyente y honrar a quien lo ha dado todo por la libertad, que no es otro que el soberano pueblo de Venezuela”, que así nos lo exige, rechazando el proyecto totalitario y dictatorial negador de la libertad, la paz, la justicia, la democracia y la libre determinación de nuestro pueblo.

A diferencia del régimen, llamamos a que convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria autentica y constitucional, como la herramienta óptima para unir al país, para la reconciliación en justicia, para hacer el Gran Cambio para la reinstitucionalización del Estado y la plena vigencia de la libertad y la justicia. Valoramos la diversidad, creemos en la igualdad y promovemos la inclusión y reconciliación de los venezolanos. De allí que ratificamos que SI, estamos de acuerdo con ir a un proceso constituyente, pero para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente Originaria, en los términos que el mismo pueblo establezca, no en los términos impuestos por el régimen. NO, a elecciones constituyentes convocadas por un régimen violador de Derechos Humanos.

Siendo el Poder Originario supraconstitucional y ninguna ley, norma o iniciativa del Poder Constituido, contraria a su legítimo interés, puede normarlo, hagamos uso de esa primacía soberana y convoquémonos para ir al encuentro de una verdadera y autentica constituyente y activemos, masiva, contundente y organizadamente, el proceso de recolección de firmas, haciendo uso de los instrumentos constituyentes necesarios ya diseñados por la Alianza Nacional Constituyente.

¿Y cómo se convocaría esa constituyente para hacerla efectiva? Esa es la convocatoria que hacemos y hemos venido haciendo y planteando por años a los sectores democráticos de la sociedad civil, políticos o no del país, para que acordados, en muy breve plazo de días, unidos todos, recojamos las firmas, que solo hasta ahora viene recogiendo la Alianza Nacional Constituyente para lograr 10 millones de firmas o más , no solo del 15% establecido en el artículo 348 constitucional, que permita: activar el proceso constituyente originario en un plazo de 4 meses, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que traería consigo beneficios inmediatos, como la liberación de los presos políticos, el retorno de exilados, la eliminación de las inhabilitaciones y medidas cautelares, apartar de sus cargos al Presidente, su gabinete y demás funcionarios del poder público que esta considere necesario (TSJ, CNE, Poder Moral, etc.), nombrar un Gobierno de Transición y convocar a Elecciones Generales acordes con el nuevo texto constitucional, poniendo fin a esta extrema y aguda barbarie genocida que el régimen ha desatado en el país.

¡ Contrapongamos la fuerza del Poder Constituyente Originario a la pretensión de poder de un régimen, quien mancillando una herramienta que solo le pertenece del Pueblo de Venezuela, intenta utilizarla para someterlo, destruyendo su libertad!

Acudamos sin dilación a las instancias internacionales: Gobiernos del Mundo, el Vaticano, las Naciones Unidas, Unión Europea, OEA y países amigos que la integran y a su Secretario General, insigne demócrata, Luis Almagro, a expresidentes amigos de América Latina, líderes mundiales y demás instituciones amigas por la democracia y libertad, que vienen dando apoyo íntegro y decidido a Venezuela, a su pueblo y a esta iniciativa eminentemente constitucional, democrática, incluyente, y electoral, que sin excepción daremos en acatamiento al mandato constitucional.

Solicitamos a la Fuerza Armada Institucional, su apego y debido acatamiento al deber consagrado en la constitución vigente establecido en el Art. 328, como garantes del poder soberano del cual emana su existencia para apoyar y proteger la iniciativa constituyente originaria que la soberanía expresada directamente por el pueblo se aboca ejecutar, en suprema y constitucional iniciativa para restablecer la democracia, la libertad y la justicia en nuestra Venezuela. (Art. 25 constitucional),

Venezolanos, fortalezcamos la fe en la libertad de Venezuela, muchas han sido las dificultades y sacrificios, las falsas promesas, egoísmos y traiciones a la patria. Invocando a Dios, a la tradición republicana y libertaria de este pueblo grande y generoso, la Alianza Nacional Constituyente, convoca a que todos juntos seamos los constructores de nuestro propio destino y honremos con nuestra determinación, la casa grande, la casa bella donde cabemos todos: Venezuela.

¡Tú firma es nuestra Fuerza, con la Constituyente Originaria cambiamos todo!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.” Simón Bolívar.

Carta dirigida a Santander, Octubre de 1826

Alianza Nacional Constituyente

Caracas, 3 de Mayo de 2017