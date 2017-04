Solicitan investigar “red de espionaje de Diosdado Cabello”

“Diosdado Cabello dirige y controla una red de espionaje telefónico en el país, con lo cual pretende manejar las actividades de los líderes democráticos y parlamentarios venezolanos, violando no solamente la Constitución de la República sino también tratados internacionales, al mostrar en su programa ‘Con El Mazo Dando’, que transmitió ilegalmente el 5 de abril en la noche por VTV, un video con audios de una conversación lícita que sostuve con el diputado William Dávila, denunció el ex diputado nacional Walter Márquez.

Destacó Márquez que el artículo 48 de la Constitución garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y obliga que para poder intervenir una comunicación telefónica debe haber una orden judicial autorizada por un tribunal, previa solicitud de un fiscal del Ministerio Público, “por lo que quiero destacar que Diosdado Cabello, a quien le tiemblan los pantalones para mencionarme a mí con nombre y apellido simplemente hace uso de una conversación que sostuve y que no oculto entre el diputado William Dávila, a quien le ofrecí el apoyo para que saliera hacia el exterior por la frontera del estado Táchira para cumplir una misión especial como parlamentario, lo cual es lícito, ya que el gobierno pretende anularle el pasaporte, alegando que a él se lo habían robado, versión absolutamente falsa”.

– A quien le corresponde autorizar el paso por su territorio de manera soberana es al gobierno colombiano, y en ese sentido apoyé a William Dávila para que viajara al exterior vía Colombia.

Con esta conversación privada, -explica el legislador- el representante del despotismo venezolano, como es Diosdado Cabello, demuestra en primer lugar que él controla una red de espionaje, y en segundo lugar que está cometiendo un grave delito al intervenir comunicaciones, lo cual está no solo contemplado su inviolabilidad en la Constitución de la República, sino también en tratados internacionales, ya que interceptar comunicaciones solamente se puede hacer de acuerdo a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y ser autorizada por el Ministerio Público y un tribunal de la República , de acuerdo a sus artículos 65 de esa norma, igualmente viola la ley contra los delitos informáticos en su artículo 21 y la ley de Privacidad de Comunicaciones en su artículo 2.

– Diosdado Cabello habla de un “patriota cooperante” que solo es un “sapo delator”, además lo he retado reiteradamente a probar su falso coraje para que vayamos los dos a los Estados Unidos donde tiene una investigación penal. Así como han viajado Luis Florido y William Dávila a Norteamérica, lo emplazo a que vayamos los dos en cualquier avión, si él no tiene dinero hago una colecta y se lo pago a ver cuál de los dos regresa libre, a quién le ponen los ganchos y quien puede retornar. Diosdado Cabello no puede viajar libremente como lo hacemos Florido, Dávila y mi persona.

Walter Márquez aclaró que William Dávila no pasó por ninguna trocha, sino lo hizo públicamente a través del puente Internacional Simón Bolívar, selló autorizado por el gobierno colombiano su tránsito por Colombia, porque el único que puede autorizarlo soberanamente es el gobierno colombiano, ya que el gobierno venezolano viola los derechos humanos y las garantías constitucionales de Dávila y Florido, quienes no tienen ninguna prohibición de salida del país.

Derechos Humanos: la prioridad

También señaló Márquez que le recuerda a Diosdado Cabello que siempre ha luchado en contra de los atropellos y las graves violaciones de los Derechos Humanos, “le menciono el caso de los dos sobrevivientes de la masacre de El Amparo, a quienes asilé en la embajada de México en 1988; lo mismo hice con algunos de los que participaron en el golpe de estado el 27 de noviembre de 1992 entre ellos quien después fue embajador de Venezuela en Ecuador, Oscar Navas Tortolero y el Coronel Iginio Castro, personalmente los acompañé a asilarse en la embajada de Ecuador en Bogotá, lo mismo hice con el General Visconti, a quien en apoyé en su asilo en Perú luego del golpe de estado, y eso mismo estoy haciendo ahora con los demócratas que necesiten salir por la frontera ante la persecución del régimen, a quienes les voy a seguir prestando ese respaldo”.

Denuncia formal

De esta manera –expresó- voy a denunciar a Diosdado Cabello ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y ante la Fiscalía por el delito de espionaje y delincuencia organizada, asociación para delinquir, abuso de poder y violación de tratados internacionales, porque mañana o pasado, cuando caiga este régimen, vamos a reactivar todos esos expedientes.

“A Diosdado le quedan tres destinos: el destierro si puede salir luego que caiga este régimen, la cárcel si lo agarran algunas autoridades, o incluso el propio cementerio, si es que logra escapar a una turba enardecida, porque la historia universal así lo refleja, así pasó con Hitler y con Mussolini, cuando en el apogeo de su gloria no creyeron que los iba a alcanzar la justicia. Quien se imaginaba cuando Hitler estaba gobernando que iban a venir los juicios de Nuremberg, y que muchos de los miembros del alto mando militar, de los tribunales de justicia, y los gobernadores iban a ser enjuiciados y muchos de ellos terminaron ajusticiados por orden de los propios tribunales que se constituyeron luego de la caída del régimen nazista”, señaló Márquez.

Reiteró igualmente: voy a denunciar por crear, dirigir y usar una extensa red de espionaje a Diosdado Cabello y lo reto a que si tiene alguna prueba en mi contra que la presente, porque yo si voy a presentar todas las pruebas que tengo contra Diosdado Cabello, un hombre gris, de los peores verdugos y perseguidores de la historia venezolana.

“Diosdado Cabello también debe ser investigado por la Ley Contra la Corrupción, -indicó- en virtud de que está usando medios públicos para sus programas en los cuales agrede sin pagar absolutamente nada al estado venezolano, nadie puede tener un programa de televisión en un medio público sino ellos, los miembros del gobierno, con lo cual no solo están violando la Ley Contra el Patrimonio y la Ley Contra la Corrupción, sino que lo están haciendo para reprimir a los demócratas y a la disidencia política”, acotó.

Dijo el exparlamentario tachirense que “la mayor demostración de que en Venezuela no hay democracia es que Diosdado Cabello utilice comunicaciones privadas para perseguir a la disidencia, lo cual forma parte de una red de delincuencia organizada que debe ser investigada tanto por organismos nacionales como internacionales en la cual el principal responsable como autor intelectual y material es Diosdado Cabello, uno de los más grandes delincuentes de la historia contemporánea del país”.