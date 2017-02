Federación de Patinaje se quedó sin el apoyo de sus Asociaciones

Publicado el: 6 febrero, 2017 Hora:5:03 PM

Hace algunos días la actual junta directiva de la Federación Venezolana de Patinaje rompió todos los parámetros de desorganización, luego de que, sin previo aviso y ante la exigencia que habían hecho los vinculados a la disciplina de conocer el calendario anual de competencia, emitiera un comunicado improvisado llamando a los clubes para que ellos mismos propusieran los eventos deportivos para este 2017.

En vista de esta grave irregularidad, siete de las 12 Asociaciones estadales legalmente constituidas (Guárico, Táchira, Zulia, Portuguesa, Mérida, Aragua, Distrito Capital) encargadas de velar por los clubes y segundas en orden jerárquico dentro de la disciplina, levantaron su voz en señal de reclamo, dieron su explicación acerca de la improvisación del escueto comunicado, y convocaron a una asamblea extraordinaria para tratar el tema.

Según Elvira Rodríguez, presidente de la Asociación de Guárico, “el principal problema radica en que la junta directiva de la Federación está pasando por encima de sus estatutos, en primer lugar, porque según la gaceta 40.870 la directiva de la FVP no es reconocida por el Ministerio del Deporte, y luego, porque no son los clubes los encargados de generar competencias, son las direcciones de los diferentes estados quienes evalúan todo ese tema y procuran que todo esto se haga de manera sistematizada y en orden”, aclaró Rodríguez.

La dirigente también explicó que lo más insólito no sólo es que hagan este llamado por encima de sus derechos, sino que se esté en la segunda semana de febrero de 2017 y aún no hayan organizado un cronograma de actividades, cuando normalmente esto debería hacerse con suficiente tiempo de antelación, y ante esta situación, terminan por afectar, única y exclusivamente a los atletas que no tienen fogueo y por ende desmotivación.

“La situación creo que llegó a este estado crítico y se genera ante la diferencia que tiene la FVP con las Asociaciones, las cuales ya hace varios años dimos la espalda a la actual junta directiva por su ineficiencia, pero lo peor de todo esto, es que los que terminan siendo realmente perjudicados son los atletas, quienes ante esta problemática sienten el apoyo mermado de cara su desarrollo”.

De igual manera y para hablar en torno a la solución de este conflicto, Gonzalo Delgado, presidente de la Asociación del Táchira, estado que actualmente cuenta con la mayor cantidad de atletas y clubes de la disciplina, aseguró que en los próximos días estarán llamando a una asamblea extraordinaria de entes estadales, en donde tratarán con profundidad todo este delicado asunto del patinaje nacional, tratando por supuesto, de buscar una salida positiva pronta.

“Nosotros, en vista de que no vamos a permitir de que esto siga sucediendo, vamos a convocar, como la ley y los estatus de la Federación nos lo indican, a una asamblea extraordinaria para tratar la grave crisis que atraviesa el patinaje venezolano. Aquí nadie va pasar por encima de nadie, y la directiva de la Federación no va seguir burlándose de nosotros y menos de nuestros atletas”.

Por últimos, los portavoces de las asociaciones, aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a los clubes y los patinadores, para que no se alarmen ni se vean presionados para generar eventos de la noche a la mañana, pues esta incertidumbre se va a resolver en los venideros días.

Freddy González