Abelardo Díaz: “El interés superior de los tachirenses es sacar a Vielma Mora”

Publicado el: 5 Octubre, 2017 Hora:4:52 PM

En el Táchira la Unidad Democrática votará en la tarjeta de AD por Laidy Gómez

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del estado Táchira, anunció a todos los electores que la única tarjeta válida para escoger a la gobernadora de la entidad, es la de Acción Democrática (AD) donde aparece la foto y el nombre de Laidy Gómez, así lo informó Abelardo Díaz, secretario ejecutivo de la MUD en la región.

“En virtud de que las rectoras del Consejo Nacional Electoral hasta el día de hoy no han dado respuesta alguna sobre las sustituciones de las candidaturas, ya que no han abierto el sistema en el órgano electoral que permita hacer estas modificaciones, todos los partidos políticos de la unidad votaremos en la tarjeta de AD, pues de acuerdo a la ley el plazo para hacer los cambios se vencía hoy”, aseguró el vocero.

Igualmente, recordó que los candidatos que participaron en las primarias de la unidad renunciaron cumpliendo con ese procedimiento, también aceptaron la postulación de la candidata que resultó electa en ese proceso primario, no obstante el CNE no ha abierto el sistema para que cada partido haga las sustituciones y los votos que se den en las diferentes toldas puedan ser sumados a Laidy Gómez, en virtud de ello, exhortan a los votantes a ejercer su derecho y deber al sufragio en la impulsar el gobierno nacional.

Díaz precisó que la normativa electoral exige que esas sustituciones deben publicarse en un medio escrito de la región y “para el día de hoy es imposible que eso se publique en la prensa regional porque no ha sido autorizado por el sistema, no nos cabe ninguna duda de que el CNE juega a que eso no se dé, para que se pierdan los votos en las distintas tarjetas que no tengan el nombre y la foto de la candidata Laidy Gómez”.

Sin embargo, en el estado Táchira hay una unidad superior que está por encima de cualquier aspiración particular y de los diferentes partidos políticos, por eso “hoy estamos reunidos todos los factores que conformamos la unidad en el Táchira y en Venezuela. Razón por la cual, todas las organizaciones políticas con total desprendimiento hemos decidido que para no correr ningún riesgo el voto de la unidad va en la tarjeta blanca de Acción Democrática, convirtiéndose así en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta del cambio, de la esperanza, todos los factores que queremos cambio vamos a votar por Laidy Gómez en la tarjeta blanca abajo y a la izquierda”.

Abelardo Díaz dijo que las rectoras del CNE y Vielma Mora se equivocaron si creen que van a lograr votos nulos con las demás tarjetas, pues el interés superior de los tachirenses es sacar al actual gobernador y lograr el cambio en el estado Táchira.

