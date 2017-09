MUD ratifica que candidata independiente Virginia Vivas no va a primarias

Publicado el: 5 Septiembre, 2017 Hora:6:51 PM

La candidata a la gobernación del estado, Virginia Vivas mantendrá su aspiración política a pesar de haber sido excluida.

La candidata a la Gobernación del estado Táchira, Virginia Vivas Moreno anunció que la Comisión Nacional Primarias le ratificó que quedó excluida de las elecciones primarias que se realizarán este 10 de septiembre, y que las decisiones tomadas el día lunes por los garantes y la Comisión Regional en el Estado, son nulas y no serían vinculantes para dichos comicios.

Vivas manifestó que la negativa de la MUD, sólo demuestra que se ha perdido el propósito y el espíritu democrático que siempre se ha defendido ante el Régimen, porque a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, haber sido habilitada por el Consejo Nacional Electoral en el último día de las inscripciones y haber firmado el acuerdo para pasar a primarias, deciden excluirla sin razón.

“Uno de los partidos políticos, -UNT- a través de su representante regional, dice que mi exclusión obedece a que no he pagado la inscripción para las primarias. Falso. Porque firmé el acuerdo junto a todos los aspirantes. Ellos lo saben. El Secretario Nacional de AD hizo referencia en los medios de comunicación, que candidato que no tuviera dinero para las primarias, no podría contarse en el proceso. Yo no tengo, y no voy a rogarle a la Mesa de la Unidad Nacional que me dé participación en las primarias”, expresó.

Vivas reiteró que la MUD está violando su propio reglamento y el acuerdo de gobernabilidad que anunció hace aproximadamente mes y medio el Secretario Nacional de AD, donde hablaba de la inclusión de todos y cada uno de los dirigentes políticos del país, independientemente de su posición económica, de su afiliación política, y de cualquier otro tipo de condición.

“Durante varios días recurrí a la sindéresis de la Mesa de la Unidad Nacional. Hoy me duele mucho reconocer que algunos de quienes han sido mis compañeros en esta lucha democrática de más de 18 años, me han excluido.

No me queda más que deslindarme de esa práctica indolente y poco democrática”, indicó.

La candidata manifestó que como mujer tachirense tiene la obligación de dignificar la política del Estado, de depurarla en honor de los tachirenses, luego de este atropello que ha cometido la MUD nacional.

“Se trata del sueño y de todo lo que significa para los tachirenses el respeto a las instituciones, el respeto a las mujeres, el respeto a los ciudadanos, el respeto a la política, el respeto a esos sueños de tanta gente que espera tener una política limpia”, señaló.

Vivas agradeció el apoyo dado por los garantes y la Comisión Regional Primarias, quienes siempre abogaron para que su candidatura no fuera excluida de este proceso comicial que promueve la MUD.