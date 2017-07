Gobierno exalta “logros de la revolución bolivariana” y el “valor de la independencia”

Publicado el: 5 Julio, 2017 Hora:10:06 PM

El gobernador Vielma Mora con los efectivos encargados de reprimir las manifestaciones populares.

Con la presencia de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno del Táchira en pleno, se celebraron los 206 años de la Firma del acta de la Independencia y exaltación de “los logros de la revolución bolivariana”.

La sesión solemne en conmemoración del 5 de julio de 1811, día central de la Firma del acta de la Independencia, se desarrolló en la sede de la Zona de Defensa Integral (ZODI Táchira) y contó con la presencia de personalidades civiles y militares de la entidad.

Inició el acto con la entrega del símbolo patrio al gobernador bolivariano del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, por parte de un familiar de la guardia nacional agradeciendo a la institución castrense por preservar la seguridad e integridad de la República.

Durante su discurso, Vielma Mora resaltó el heroísmo y valentía de los soldados y soldadas en la lucha por la reconquista de la independencia de la patria y la defensa de la paz para el pueblo.

“Quienes no han portado el uniforme desconocen el esfuerzo de nuestros soldados y soldadas y de nuestra policía en los cuarteles y puntos de control para poder defenderlos del ruin malhechor y de los ataques permanentes de la derecha. Me siento orgulloso de ellos, de las firmes convicciones de defender este país. Debemos estar de su lado para decir no a la invasión, no a la pretensión de muchos venezolanos que han entregado su vida a la derecha, a traicionar la patria”

Denunció acciones de representantes opositores y demostró rechazo a una posible intervención extranjera. “No es porque nos quieran traer medicinas, se quieren adueñar de nuestras riquezas y todavía hay gente que lo duda. A través del engaño y la mentira quieren socavar las bases de las instituciones, los valores y los principios de la revolución”, expresó Vielma Mora.

“El valor más preciado que tenemos nosotros es la independencia, defendiéndola de aquellos que no nos quieren, de aquellos que han logrado inculcar el odio en Venezuela”.

“Hay que recordar el 3 de julio de 1811 cuando el Libertador Simón Bolívar ante la Junta Patriótica vio que habían debilidades frente a los realistas. Vacilar es perder la República, es perder la revolución, es perder lo que hemos alcanzado”, Puntualizó Vielma Mora.

Condecoraciones

El General de División, Carlos Yanes Figueredo, fue ratificado jefe de la ZODI Táchira, “un General salido de las catacumbas del pueblo, de barrio, de tez negra, un honorable general, así como otros bravos generales llamados para asumir cargos de alta responsabilidad”, expresó el gobernador.

De igual manera, autoridades militares y personalidades civiles fueron condecoradas por la ZODI Táchira, la Gobernación Bolivariana del estado Táchira y el Consejo Legislativo regional en reconocimiento de la función y desempeño en pro de la paz de la ciudadanía.

NP