Chavistas dicen que es inconstitucional destituir a magistrados que dieron “Autogolpe” de estado

Publicado el: 5 Abril, 2017 Hora:4:35 PM

Dip. Jonathan García (Psuv)

Los diputados oficialistas del Consejo Legislativo del Táchira, Yhon Luna, Jonathan García y Luis Mora, calificaron de “inconstitucional” el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional para destituir de sus cargos a los magistrados express de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego que la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, denunciara que habían provocado la ruptura del orden democrático.

“El parlamento venezolano controlado por la derecha insiste en violar la Constitución al intentar ahora este nuevo agravio contra la democracia, así como cuando intentaron aprobar un juicio político contra el Presidente en su afán de hacerse del poder a toda costa”, argumentaron los legisladores del Psuv.

Afirmaron que “como parte del golpe continuado la Asamblea Nacional pretende remover magistrados, en flagrante violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 265”.

El diputado Garcia, dijo que no corresponde a la AN destituir a los magistrados del TSJ,”nuestra Carta Magna es muy clara en su artículo 265. Lo que proponen los diputados de oposición no es nada distinto a lo que siempre han sugerido, un intento de Golpe de Estado Parlamentario”.

En este sentido, recordó que “en Brasil fue electa una presidenta como (Dilma) Rousseff con 54 millones de votos y hoy gobierna un títere de la derecha internacional, así como en Honduras, Paraguay y como lo pretendieron hacer con Evo en Bolivia y Correa en Ecuador”.

“En definitiva, estamos frente a una arremetida evidenciada en los tuits del secretario general de la OEA que demuestra el hostigamiento contra Venezuela, una marcha opositora cargada de terrorismo, con martillos incluidos y una violencia promovida por la derecha contra la seguridad ciudadana, que pretenderán tomarla como excusa internacional para criminalizar a Venezuela”, agregó.

“Aquí la única ruptura del orden constitucional la protagonizó la derecha fascista el 11 y 12 de abril del año 2002 y la avaló la OEA, en 18 años de revolución es la única ruptura que ha habido y fue el pueblo y la FANB, quienes activaron el artículo 350 restituyendo la constitución, rescatando al comandante Chávez y enrumbando el camino revolucionario hacia más poder para el pueblo”, dijo más adelante.

Por su parte, el diputado comunista Yhon Luna señaló que “esta Asamblea Nacional en desacato está entrampada por sus propios errores, atípica por sus reiteradas actuaciones al margen de la legalidad, gracias a la Sala Constitucional mantenemos a una Venezuela apegada a la Constitución y sus leyes, que ha contenido sus actos subversivos en las pretensiones de destituir al Presidente de la república, a los magistrados y llamar a la intervención de organismos internacionales”.

Añadió que el presidente de la AN fue convocado al Consejo de Seguridad de la Nación “y no asistió porque ellos no han abandonado los atajos y no quieren entender que un poder del Estado no está para derrocar gobiernos, por lo tanto, jamás puede ser un mandato constitucional, deponer a un presidente de la República, como acostumbra la derecha lacaya del imperio norteamericano”.

Por su parte, el también parlamentario Luis Mora “reductos de la MUD tratan a toda costa imponer la violencia callejera, sin lograr su cometido, porque el pueblo no atiende sus llamados a salir a la calle, aun cuando mercenarios están siendo bien pagados por la derecha internacional”.