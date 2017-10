Laidy Gómez: Si el gobierno centraliza la salud diseñaremos políticas locales para atender al pueblo

Publicado el: 4 Octubre, 2017 Hora:5:48 PM

La candidata a la Gobernación del estado Táchira, Laidy Gómez anunció que está dispuesta a diseñar una política de salud local, si el gobierno regional pretende centralizar la administración de los centros hospitalarios y ambulatorios de la entidad andina.

El anuncio lo hizo luego de visitar algunas áreas del Hospital Central de San Cristóbal y ante la preocupación de los sindicatos de salud por la posible centralización del sector, “Si ustedes pretenden cercenar la salud centralizando para generar más muertes en el estado, pues nosotros tenemos una amplia responsabilidad y no vamos a caer en el juego de ustedes; les apuesto que después de seis meses la devolverán al Gobierno Regional porque no tienen la capacidad, no tienen las condiciones y nosotros no vamos a dejar que sigan muriendo los tachirenses”, expresó.

Gómez aseguro que no va a abandonar la principal situación de crisis que tiene el estado, “pero si el Gobierno quiere jugarse esa osadía empeorará la situación internacional, porque el tema de la salud va a generar más crisis humanitaria, por eso nuestra gente tiene que saber que nos estamos preparando con los sectores privados y de la sociedad civil porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos”.

-Si ustedes pretenden -prosiguió – cercenar la salud centralizando para generar más muertes en el estado, pues nosotros tenemos una amplia responsabilidad y no vamos a caer en el juego de ustedes; les apuesto que ustedes después de seis meses la devolverán al Gobierno Regional porque no tienen la capacidad, no tienen las condiciones y nosotros no vamos a dejar que sigan muriendo los tachirenses.

La aspirante a la magistratura regional detalló que tras su visita al centro de salud del estado comprobó que de nueve pabellones quirúrgicos solo funcionan cinco, “pudimos constatar que el tomógrafo, que fácilmente puede atender a tres mil personas al mes tiene inoperativo cinco años, justamente el tiempo de gestión del actual Gobierno y la unidad de pacientes oncológicos y de radioterapia está inhabilitada. Entonces en estas condiciones le pregunto yo al Gobierno: ¿cómo pretende centralizar la salud del estado Táchira cuando para nadie es un secreto que con la gestión actual que representa la revolución en el Táchira, la salud empeoró y ha venido incrementándose la tasa de mortalidad a razón de la ineficiencia en materia de insumos y servicios médicos”.

Gómez manifestó su preocupación por la migración de médicos que deben irse del país porque no tienen condiciones básicas de vida y su situación laboral es deplorable por cuanto el salario no compensa el trabajo, al mismo tiempo destacó el tema de los insumos en al área de emergencia, “existe el recurso humano, pero todos los insumos que necesitan los pacientes tienen que comprarlos y hubo una denuncia que en el depósito del Hospital Central, se espera que se acaben todos los medicamentos para hacer un inventario y el debido requerimiento , lo cual pone en riesgo la vida de muchas personas”, indicó.

Con esta situación – dijo – se demuestra la falta de voluntad política que tiene al hospital en crisis y decadencia, “no existe voluntad política de la actual gestión para que la salud mejore, por eso es que el gobierno juega con la salud y el hambre de los tachirenses, y por eso es que el Táchira va a cobrar con votos. Quien hoy diga que no hay razones para votar, déjeme decirle, que de manera consciente o inconsciente, le están haciendo un favor para que el gobernador se quede 5 años y eso sería la calamidad más feroz y la desgracia más grande que pueda tener el estado, porque los muertos, que hoy existen por la crisis humanitaria, la represión y la inseguridad que se han generado en el Táchira es responsabilidad del gobernante de turno”, precisó.

Nota de Prensa