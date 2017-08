Concejales piden reunión a la alcaldesa por crisis presupuestaria del municipio

En sesión extraordinaria de este viernes, la concejal Yosmar González solicitó al seno de la plenaria desarrollar el próximo lunes una reunión urgente con el Ejecutivo municipal a fin de evaluar la situación presupuestaria y financiera del Municipio San Cristóbal, en función de la grave crisis económica por la que están atravesando todos los venezolanos y que es cada vez más alarmante.

Al seno de la plenaria se hicieron presentes el presidente del Concejo Municipal concejal Alexis Vivas, el vice-presidente Wladimir Vivas, Jesús Salcedo, Neida Ocariz, Floranlly Márquez, Gerardo Rincón, Orlando García y Eduardo Delgado quienes aprobaron la propuesta y decidieron llevarla a cabo en los próximos días, conscientes de la situación que están viviendo los trabajadores del ayuntamiento capitalino.

Señaló la edil de Primero Justicia que “no podemos obviar la crisis económica que día a día persigue a todos los venezolanos y específicamente a los trabajadores del Municipio San Cristóbal, por ello, hemos solicitado como Concejo Municipal, ante el Ejecutivo municipal una reunión en las próximas horas a fin de evaluar las consecuencias hasta ahora del recorte presupuestario; así como la ejecución financiera y presupuestaria del Municipio capital, hasta el momento”.

Igualmente recalcó que también buscan otras medidas extraordinarias a adoptar a los fines de por lo menos preservar el mayor recurso que tiene este Municipio, que es su personal.

Enfatizó González, “sabemos que no es que no se quiera, sino que lamentablemente no se cuenta con los recursos y se está cancelando un cesta ticket a 63 mil bolívares, cuando un cartón de huevos ya llegó a los 20 mil bolívares”.

Por ello, agregó- en función de esta situación es que estamos solicitando esta reunión de emergencia ante el Ejecutivo Municipal para establecer medidas que como Concejo Municipal estamos prestos a adoptarlas en función de tratar de consolidar la estabilidad de los trabajadores del Municipio San Cristóbal, “y si es necesario ir hasta la Vicepresidencia de la República en Caracas para honrar todo lo que tiene que ver con los pasivos laborales de los trabajadores, iremos”.

Doris Mendoza Díaz