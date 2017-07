Otro joven murió en Táriba durante manifestación popular

Publicado el: 4 Julio, 2017 Hora:9:24 PM

La tarde de este martes falleció en la zona conocida como la 14 de Táriba el joven de 24 años Engler Alexander Duque Chacón, en circunstancias que aún no han sido determinadas públicamente por las autoridades.

Inicialmente, circuló una versión en redes sociales que el joven había sido golpeado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por efectivos militares y policiales que se encontraban en el lugar enfrentando a los manifestantes que exigen el cambio de gobierno.

Sin embargo, posteriormente, se informó extraoficialmente que el manifestante habría sido víctima de la explosión de un mortero de fabricación casera y que al tratar de ser auxiliado por sus compañeros, los efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional allí presentes impidieron que se le prestara ayuda.

Indignación y dolor

Las reacciones de la población tachirense por esta nueva muerte que enluta al estado no se hicieron esperar. El alcalde del municipio Cárdenas, Ricardo Hernández, rechazó que “los jóvenes venezolanos sigan muriendo en estas circunstancias, al tiempo que manifestó que esta nueva muerte debe hacer reflexionar a los venezolanos hacia dónde van “el Gobierno nacional es el principal responsable de todas estas protestas y de la inconformidad que existe en el país. Que revise lo que está haciendo porque no podemos seguir lamentando las muertes de nuestros muchachos, independientemente de las causas que las estén originando”.

Por su parte, el concejal por el partido Primero Justicia, Naudi Corona, rechazó muerte de este joven y lamentó que los estudiantes estén perdiendo la vida, en medio de las protestas de calle que solo buscan rechazar la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y lograr un país en libertad.

“Cae otro héroe en medio de una manifestación, un joven oriundo del sector de Curazao de esta localidad, que estaba protestando porque quería un país diferente. Creo que este venezolano no tenía que estar allí , si este gobierno nos diera otras condiciones de vida a los venezolanos y si este gobierno no hubiese secuestrado el año pasado las elecciones regionales, ni el referéndum revocatorio, tal vez nuestro hermano no habría fallecido”, manifestó.

