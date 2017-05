Borges entregó Acuerdo de la AN a Luis Almagro que frena salida de Venezuela de la OEA

Publicado el: 4 Mayo, 2017 Hora:1:00 PM

El presidente de la AN, Julio Borges reunido en Whashington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, se reunió la mañana de este jueves con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para entregarle el Acuerdo aprobado por la plenaria del Parlamento que frenará la decisión “unilateral” del gobierno de Nicolás Maduro de sacar a Venezuela de la OEA.

“Hemos entregado al secretario Almagro los documentos aprobados de manera unánime por el Parlamento venezolano que frenan, que impiden que Venezuela pueda salirse de la Organización de Estados Americanos”, dijo Borges al salir de la reunión con Almagro que se realizó en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos.

El jefe del Poder Legislativo viajó a los Estados Unidos con el fin de buscar apoyo de la comunidad internacional para defender la democracia y garantías para una transición pacífica en Venezuela.

En rueda de prensa, Julio Borges explicó que el documento “expresa claramente que esa voluntad que tuvo Nicolás Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada, por lo tanto Venezuela no puede salirse del Sistema Interamericano”. Precisó, además, que se detiene el lapso de tiempo de dos años de salida del organismo iniciado por el Gobierno.

“Nuestra Constitución establece que todos los pactos y acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos tienen rango constitucional, por lo tanto ni que el Parlamento ni el Ejecutivo pueden salirse de estos pactos porque una vez que el Estado venezolano suscribe estos acuerdos que protegen derechos humanos ya eso queda en piedra y eso significa que son parte sustancial y por lo tanto no hay formula por la cual Maduro se pueda salir de la OEA”, enfatizó el parlamentario.

Asimismo, informó que acudirá al Congreso de Estados Unidos para una reunión con una representación de congresista para explicar el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que ayer entregó el Jefe de Estado venezolano a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. “Es importante que la opinión pública internacional sepa que lo que plantea Maduro es una Constituyente que no va a ser electa por el voto universal, secreto y directo, es simplemente es una asamblea en la cual ellos quieren decidir a dedo quienes van a participar, Es una manera de seguir huyendo al voto, es una manera de seguir huyendo a la obligación que tiene el Gobierno venezolano de garantizar elecciones libres en el país”.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que no se caiga en la trampa de la Constituyente que no es otra cosa que la continuación de un golpe de Estado y la pretensión de hacer una supuesta Asamblea que no será electa por el voto popular, sino que será nombrada a dedo de los grupos seguidores del Gobierno”, reiteró Borges.

También indicó que se entregará al Congreso estadounidense las pruebas, videos y documentos de la “represión brutal de Nicolás Maduro frente a un pueblo que lo único que está pidiendo es Constitución, elecciones y respeto a los derechos humanos”.

Se refirió a la situación del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien su familia tiene 31 días sin visitarlo y aseguró que el video de una supuesta fe de vida publicado la noche de este miércoles por el diputado oficialista, Diosdado Cabello, “no tiene una verificación total de que Leopoldo esté bien”.

Asimismo, Julio Borges condenó que se utilice a los presos políticos “para torturar a las familias, para torturar al pueblo venezolano y distraer la atención de la represión que hay en el país”.