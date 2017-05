Primera Dama denuncia red de corrupción en Sundde con vínculos en Sebin, Dim y Zodi

Publicado el: 4 Mayo, 2017 Hora:1:29 PM

Karla Jiménez de Vielma, primera dama del estado.

A través de su cuenta de twitter @Todasconvielma, la Primera Dama del estado Táchira Karla Jiménez de Vielma alertó este jueves sobre denuncias recibidas por parte de la “inteligencia social víctimas de extorsiones de algunos funcionarios”.

Acompañado de fotografías que reflejan un organigrama donde se señala a funcionarios presuntamente implicados, Jiménez de Vielma, llama a la ciudadanía a denunciar e informar sobre tales hechos así como a las personas que estén vinculadas en los referidos actos lesivos contra la sociedad.

1.- Anoche la inteligencia popular me envió esta imagen. JUNTO a @VielmaEsTachira vamos contra la CORRUPCION. X eso me uno a #FueraMafiaSuddeTachira.

2.-XQ a mi Chávez me enseñó Q en nombre de la Revolución no se juega con el alimento del PUEBLO! #FueraMafiaSunddedelTachira.

3.-Me informan Q la MAFIA tiene vínculos con funcionarios del SEBIN, DIM y ZODI para EXTORSIONAR a Comerciantes, Empresarios y Productores.

Más tarde, circuló una cadena a través de Whatsapp, en donde exhortó también a no guardar silencio para no ser cómplices de la corrupción:

“He recibido miles de denuncias de empresarios decentes que están cansados y aterrados por las continuas extorsiones y robos descarados de los jefes de Sundde en Táchira. Es una red que ha tocado funcionarios claves en organismos de seguridad, es un entramado que ha socavado la dignidad y la moral revolucionaria, NOS ESTÁN ROBANDO LOS SUEÑOS Y SOBRETODO ESTÁN DAÑANDO LA REVOLUCION … y como el silencio nos hace cómplices yo hago esta denuncia a quien sea que deba tomar medidas, porque esto es simplemente imperdonable … vamos a difundir en las cuentas nuestras todas las denuncias de estos extorsionadores y ladrones de sunddetachira, y el que guarde silencio a mi entender ESTA VINCULADO DE ALGUNA MANERA A ESTA MAFIA AQUÍ … Porque este silencio me huele a cobardía, a complacencia y si a estas alturas el miedo nos ha ganado, estamos derrotados !!! SON CORRUPTOS Y POR ENDE NO SON CHAVISTAS Y NUNCA LO FUERON, son los enchufados de la revolución y como no me interesa quienes son sus protectores y como no tengo ninguna conexión con esa clase de gente, YO KARLA JIMENEZ DE VIELMA LOS VOY A DENUNCIAR DESDE MI CUENTA DE TWITER PORQUE ESO FUE LO QUE ME ENSEÑÓ CHAVEZ CON SU EJEMPLO: a luchar contra todo aquel que pretenda robarle la esperanza al pueblo que libertó BOLIVAR … y justo ahora más que ayer, cuando estos MISERABLES CORRUPTOS INFILTRADOS, roban al pueblo en nombre de la revolución por la que Chávez día hasta su vida … Y espero que esta denuncia llegue hasta quien debe tomar acciones y poner presos a todos los que tienen que ver con esta organización criminal en Táchira !!! VIVIREMOS Y VENCEREMOS.