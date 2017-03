Cicerón todavía comenta los guisos en la Unellez

Por Robert Alvarado

“Una universidad no puede ser una república de iguales. Ella está basada en la presunción esencial de que los mayores tienen algo que transmitir”. Lewis Feuer

Comienzo escribiendo con un vallenato cantado por el rució moro de Reinaldo Armas a dúo con Jorge Celedón (https://www.youtube.com/watch?v=snugPtRNfNk) La Quiero y Qué… es una expresión que utiliza Cicerón de sentimiento encontrado cuando una persona ama al costo que sea, a cambio de nada y solo quiere el bien para esa persona y le desea lo mejor desde sus entrañas… el mismo Cicerón me informa de las irregularidades que se comenten en la Unellez. Una universidad que fue creación del ex presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno bajo la rectoría del Dr. Felipe Gómez Álvarez y que hoy esta revolución quiere quitarle los meritos a Pérez el padre de esa casa de estudio que ha formado por más de 40 años grandes profesionales egresados de la Unellez.

Una de las cosas que comienza hablándome Cicerón es con respecto a la jefe del Programa de Educación profesora Aurora Acosta quien presuntamente saco a un profesor de planta de un subprograma y en su lugar nombro a su sobrina Doris O. Acosta y a su Nieta quien es estudiante, la colocó en Recursos humanos como empleada. En cuanto a las condecoraciones Ezequiel Zamora hicieron un a arroz con mango, al colar personas que no merecen tal mérito desde el punto de vista académico, institucional y social. Entre ellos muchos activistas políticos del PSUV que solo han servido para posicionarse de la cosa pública para su propio provecho. Se muestra grandemente el grado de improvisación de las autoridades actuales al sembrar un lote de terreno del rubro caraota , cuando los mismos son espacio de ornato y áreas verdes existiendo suficiente espacios improductivos donde la Universidad conjuntamente con la Rental (que años atrás, en la Cuarta) era ejemplo de imitar por otras universidades destinados a la siembra, pero lo peor no es esto lo más grave es que ni siquiera han atendido la siembra convirtiéndose la misma en una forma de dilapidación del erario público, o el guiso de algún enchufado con la Unellez.

No solamente esta irregularidad sino que me dice Cicerón con respecto al Rector José Alberto Quintero quien se ha atrevido a retener los aportes federativos correspondiente a Apunellez y los aportes al IPP correspondiente al último trimestre 2016 para el pago de las clínicas por servicios de HCM y reembolso de gastos médicos por servicios prestados a los profesores tanto de planta como los contratados, lo que hace que está incurriendo en una irresponsabilidad administrativa por cuanto estos recursos fueron asignados desde el 8/12/2016 por OPSU y hasta la fecha no han sido entregados; existiendo el riesgo de que algún profesor recurra a cualquier centro de salud afiliado y este no sea atendido por estar en mora el instituto; generando incremento en los costos por cuanto la experiencia del pronto pago ha sido positiva. Como la ven mis apreciados lectores de los llanos occidentales.

Unas de las cosas que me habla Cicerón de que encontró más de 47 irregularidades (https://es.scribd.com/document/340772400/Observaciones-Caso-Concursos-2016-Unellez) en la relación con los llamados concurso. En donde no se cumplieron los parámetros normativos establecidos en el Reglamento destinado a este fin, garantizando así, una competencia leal y con respeto a la calidad de cada uno de los profesionales que opten para estos cargos. En ese sentido, preocupa entonces que el llamado en cuestión se realice amparado en una fraudulenta modificación o presumible adecuación del Reglamento del Personal Académico que incluso contiene fallas de numeración del articulado. Consecuencia del apuro o la ignorancia de quienes lideraron esa modificación, el llamado a concurso presenta una cantidad significativa de inconsistencias y fallas, lo que podría invalidarlo de facto. Entre las observaciones de forma y de fondo, lo que se ve a simple vista es que estos concursos son viciados por el incumplimiento de las normas lo cual arrojará dudas razonables sobre las condiciones y los méritos ciertos que llevaron a calificar a los ganadores como tales, incluso a los mismos jurados. Así mismo sobre el proceder transparente de las autoridades en todos los niveles institucionales. Los participantes deben tener claro que la realización de los concursos de oposición en las condiciones denunciadas, los colocará en posición de inestabilidad laboral, dado que la violación de la norma los hace susceptibles de impugnación y declaratorias de ilegalidad. Esto demuestra la veracidad de Cicerón en la resolución de ganadores de Concurso de Guanare, donde existe un voto salvado por parte de Ramírez Carvajal Representante Profesoral de la Unellez (https://es.scribd.com/document/340773524/Vpa2016-PDF-Ganadores) es decir un cero a la izquierda por ser señalado como opositor de la revolución.

Con estas cosas que me comenta Cicerón no me queda sino recordar el canto de una canción de protesta del recordado Ali Primera (https://www.youtube.com/watch?v=w9Hc-Bi-iE4) Los techos de cartón en donde me dice Cicerón que con el cambio de los techos de esa casa de estudio se han producido cantidades de quisos. En donde rechazan el cambio de techo ya que se considera pertinente adecuar los espacios y sobre todo teniendo conocimiento de lo peligroso que el asbesto representa para la salud; la desinformación, la improvisación y el incumplimiento de los protocolos y normativas vigentes referidos al asbesto como desecho peligroso. El proceso de remoción de asbestos es entregado por el Ministerio del Poder Popular para la salud a las empresas ejecutantes de la obra, comenta Cicerón que no existe certificación del ejercicio profesional de los ingenieros residentes de las empresas que ejecutan la obra del cambio de techos. Las empresas S&S Ingeniería y construcciones C.A., LUSMAN C.A e Inversiones JOMARY C.A. no aparecen en el registro de certificaciones y tampoco existe certificaciones del ejercicio profesional como Ingeniero Residente. Con esta sustitución de techos de asbesto lo que se ha hecho es un saqueo y desmantelamiento de la institución y el deterioro de la imagen institucional como producto de la falta de un verdadero plan de contingencia para el funcionamiento de las actividades. Un guiso bueno al que deberían ponerle la lupa los llamados diputados de la Asamblea Nacional y en la cual Cicerón habla de que esto ocurre en las diferentes vice rectorías Barinas, Apure, Portuguesa y Cojedes. Lo más cumbre de todo estas denuncias realizadas ante la prensa local y regional de las irregularidades detectadas en el marco de la ejecución de la obra “Adecuación de los Espacios Institucionales para formación en los Pabellones Barinas I y II, de la Unellez Barinas estado Barinas” y que creo que Adán nunca pudo ver esa información cuando estuvo de gobernador ni mucho menos ahora como ministro de la cultura… Por eso Cicerón nos seguirá comentando cada día mas de esta casa de estudio que hoy está sumergido en el huracán de los guisos de esta robolucion que a la vez le cantaría un bolero de Paquita La Del Barrio la que está adaptada para ellos (https://www.youtube.com/watch?v=9obV__MFMaY) “Rata De Dos Patas” y está dirigido a los que hoy en la Alma Mater de los llanos fingen como jefes y son los cuestionados por los cicerones de la Unellez…

