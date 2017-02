Vielma Mora es un gobernador golpista, perdedor y usurpador: Santiago Contreras

Publicado el: 4 febrero, 2017 Hora:1:13 PM

El exSecretario Ejecutivo de la MUD Táchira, Santiago Contreras respondió las declaraciones del mandatario estadal.

El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática del Táchira, Santiago Contreras, calificó al primer mandatario regional José Gregorio Vielma Mora como “un gobernador perdedor y usurpador” en respuesta a sus declaraciones en las cuales señaló que el periodista y dirigente político tuvo que renunciar a su cargo “porque no pudo con la Revolución”.

“La Unidad que yo coordiné de manera exitosa lo venció a usted aquí en el Táchira Vielma Mora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, ¿o es que se le olvida la revolcada que le dimos? Lo doblamos en votación, por eso ustedes solo obtuvieron un diputado de chiripa y fue por una división nuestra, y usted no pudo imponer a su señora esposa,” argumentó el comunicador social.

Según Contreras, el mandatario regional “confunde victorias con arrebatos a la fuerza” y agregó que “si él considera que ganar es violar la Constitución Nacional flagrantemente al impedir que la gente se expresara en el Referendo Revocatorio presidencial el año pasado, valiéndose de artimañas, ilegalidades y de poderes espurios y parcializados, entonces tiene razón, sí perdí esa batalla frente a eso que él (Vielma Mora) llama Revolución y que yo llamo pudrición, porque manejan a su antojo la FAN y administran un poder profundamente corrompido, que no respeta la ley, mientras nosotros representamos a la inmensa mayoría del pueblo tachirense que hará valer su soberanía”.

Dijo que “si al gobernador se le ocurriera la fantástica idea de volver a ser candidato a gobernador mordería el polvo, no quedaría ni de portero en la Gobernación, porque su propia gente lo detesta, su gobierno es un accidente en la historia tachirense, él se mantiene como gobernador del estado por obra y gracia del CNE y los poderes públicos corrompidos que tenemos, Vielma Mora sabe que está usurpando ese cargo porque su período de gobierno ya venció”.

“Yo no me he ido de la Unidad gobernador, yo seguiré aquí combatiéndolo a usted y a su revolución putrefacta que nos devastó al país, acompañando al sufrido pueblo tachirense que no tiene nada que comer mientras usted hace jugosos negocios, ya me verá en otros espacios de combate para sacarlo a usted del poder con votos y no como usted intentó el 4 de febrero, fracasadamente, sacar con balas al presidente constitucional de Venezuela, el coterráneo Carlos Andrés Pérez, a quien la historia ya reivindicó”, finalizó Santiago Contreras.